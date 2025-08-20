2025年8月18日、韓国・朝鮮ビズによると、慶尚南（キョンサンナム）道がノービザで韓国に入国する中国からの団体観光客に宿泊費を支援すると伝えられ、道庁に抗議が殺到している。

慶尚南道によると、道庁ホームページに14〜17日の間、中国人観光客宿泊費支援に反対する声が約40件、投稿された。多くは「なぜ税金で中国人に宿泊費を与えるのか」という内容だった。

発端は12日に慶尚南道が配布した報道資料だという。「政府が9月29日から一時的に中国団体観光客のノービザ入国を認めるとしたことを受け、慶南観光財団が中国人を対象とする滞在型観光商品の販売を始めた」という内容だった。この報道資料に「観光客1人当たり宿泊費5万ウォン」という内容が含まれていたという。

慶尚南道は09年に制定された観光振興条例により、10年から韓国人・外国人を問わず団体観光客を誘致した旅行会社には宿泊インセンティブを出してきたという。慶尚南道は「（ノービザ入国に合わせた措置として）中国人だけに支援するのではない」と釈明している。実際に、今年1〜5月に慶尚南道を訪れた外国人の団体観光客のうち、台湾（758人）、米国（434人）、日本（91人）、シンガポール（29人）からの観光客にも、同じ方法で宿泊インセンティブが支払われている。

この記事に、韓国のネットユーザーから「5万ウォンも支援するだと？韓国人にはなぜ支援してくれないんだ？」「反対して当然でしょ。ありえない」「どうして国民の血税を中国人に与えなきゃならないんだ」「中国人は中国の旅行会社を通じて韓国に来て、中国人が経営する店ばかりに行くって有名だよね。我々の税金で中国人だけがいい思いをしている」「外国人の誘致はいいけど、支援制度には反対だ」など、支援反対の声が殺到している。（翻訳・編集/麻江）