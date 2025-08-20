Âçºå¡¦Æ»ÆÜËÙ¥Ó¥ë²ÐºÒ¤Ç¾ÃËÉÂâ°÷£²¿Í»àË´¡¡ÃÛ£¶£°Ç¯à¹âµéÌ±ÇñáÍ½ÄêÃÏ¤À¤Ã¤¿
¡¡Âçºå¡¦Æ»ÆÜËÙ¤Ç£±£¸Æü¤Ëµ¯¤¤¿¥Ó¥ë²ÐºÒ¤Ç¡¢¾Ã²Ð³èÆ°¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ÃËÉÂâ°÷£²¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¾õ¶·¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Ç³¤¨¤¿¤Î¤ÏÎÙÀÜ¤¹¤ë£µ³¬·ú¤Æ¤È£·³¬·ú¤Æ¤Î¥Ó¥ë¤Ç¡¢£µ³¬·ú¤Æ¥Ó¥ë¤ÎÃÏ²¼£±³¬¤«¤é£³³¬¤¬·ã¤·¤¯Ç³¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é½Ð²Ð¸µ¤È¤ß¤é¤ì¡¢ÊÉÌÌ¤Ë¤¢¤Ã¤¿´ÇÈÄ¤ËÇ³¤¨¹¤¬¤ê¡¢£·³¬·ú¤Æ¥Ó¥ë¤Î£µ¡¢£¶³¬ÉôÊ¬¤Ë±ä¾Æ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Âçºå»Ô¤Î²£»³±Ñ¹¬»ÔÄ¹¤Ï£±£¹Æü¡¢Ä´ººÃæ¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤âÂâ°÷¤¬£µ³¬¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀºÝ¤ËÊøÍî¤¬È¯À¸¤·¤¿²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¡£¡ÖÅ·°æÉôÊ¬¤ÎÊøÍî¤Ç¡¢Æ¨¤²Æ»¤ò¸«¼º¤¤¡¢¾å³¬¤ËÈòÆñ¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢ÈòÆñ¾ì½ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¸ÆµÛ¤ÎÌäÂê¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ó¥ë¤ÏÌó£¶£°Ç¯Á°¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¡¢ÊÌ¡¹¤Î¥Ó¥ë¤À¤¬¡¢£´³¬ÉôÊ¬¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°ì¤Ä¤ÎÅï¤ò¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡££²Ç¯Á°¤Î¾ÃËÉ¶É¤Î¸¡ºº¤Ç¤Ï²ÐºÒ´¶ÃÎ´ï¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤É£¶¹àÌÜ¤ÇË¡Îá°ãÈ¿¤¬È½ÌÀ¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢°ìÉô¤ÏÀ§Àµ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Á´¹ñ¤ÇÌ±Çñ»ö¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤ëºç¸¶·¼Í´»á¤Ï²ÐºÒÄ¾¸å¤Ë¡ÖÆ»ÆÜËÙ¡¢Ä¶¹¥Î©ÃÏ¡¢£±¥Õ¥í¥¢´Ý¡¹¡¢¹âµéÌ±Çñ¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¿¾ì½ê¡×¤È£Ø¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡££·³¬·ú¤Æ¥Ó¥ë¤Î£¶³¬¤ÇÍèÇ¯£±·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥óÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²ÐºÒ¤¬¤¢¤Ã¤¿£±£¸Æü¤Ï¥·¥ã¥ï¡¼¤Î¹©»ö¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢²áµî¤ÎË¡Îá°ãÈ¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ÎÊóÆ»¤Ëºç¸¶»á¤Ï¡Ö½ÉÇñ¶È¤ÏÌ±Çñ´Þ¤á¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¤¾ÃËÉË¡Îá¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Ê¤¤¤È½Ð¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ì±ÇñÍÑ¤Ë¤³¤ì¤«¤éÀßÈ÷¤òÆþ¤ì¤Æ¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤·¤Æ¡¢¿½ÀÁ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤Ã¤¿·Á¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¾ÃËÉÂâ°÷£²¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡ÖÍ¦´º¤Ê¾ÃËÉ»Î¤ÎÊý¡¹¤Î¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÅé¤ó¤À¡£
¡¡»Ô¾ÃËÉ¶É¤Ï£²£±Æü¤ËÂè»°¼Ô¤òÆþ¤ì¤¿Ä´ºº°Ñ°÷²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢²£»³»á¤Ï¡Ö¡Ê£µ³¬¤ÎÅ·°æ¤¬ÊøÍî¤·¤¿¡Ë¾ÜºÙ¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¸¶°ø¤ËÅö¤¿¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ÏÊó¹ð¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Â®¤ä¤«¤Ë¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¤ÆºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£