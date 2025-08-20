「キーンランドＣ・Ｇ３」（２４日、札幌）

ナムラクララが偉大な姉に一歩近づくことができるか、注目の一戦だ。

姉のナムラクレアは重賞５勝を挙げ、高松宮記念では３年連続２着など、スプリント戦線で長らく主役級に位置する実力馬。デビュー直後から活躍した姉と比べると出世スピードはやや遅いが、それでも初の古馬相手となった前走を勝ってＯＰ入りを果たした。

桜花賞で敗れ、約３カ月ぶりの実戦だった前走のＴＶｈ杯が文句なしの内容。初のスプリント戦ながらスッと２番手につけると、直線は早めに逃げ馬をかわして先頭へ。外から２着馬が襲いかかるも、力強い脚取りは最後まで変わらず押し切った。今週は雨予報が続く札幌だが、谷川助手は「前走の稍重馬場を勝っているし、大丈夫だと思います。少し時計がかかっても心配はないです」と前向きに話した。

前走後も函館で調整を続け、１週前はＷで５Ｆ６９秒２−３９秒４−１２秒７を計時。ゴール前で軽く気合をつけられると軽快なフットワークで駆け抜けた。「ずっと変わりなく順調です。函館にいても落ち着いて調整ができています。前走を使った上積みもあるし、いい状態」と仕上がりに自信を持っている。３歳夏からスプリント路線を主戦場に定めて大活躍中の姉と同じく、クララもここで姉妹制覇を果たし、大舞台へと羽ばたいていく。