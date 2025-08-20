「有力馬次走報」（１９日）

有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。

◆栗東・杉山晴厩舎の動向。香港チェアマンズスプリントプライズ５着後は休養しているルガル（牡５歳）は、スプリンターズＳ（９月２８日・中山、芝１２００メートル）へ向かう。安田記念２着のガイアフォース（牡６歳）は富士Ｓ（１０月１８日・東京、芝１６００メートル）からマイルＣＳ（１１月２３日・京都、芝１６００メートル）のローテ。中京記念で８着に敗れたエルトンバローズ（牡５歳）は毎日王冠（１０月５日・東京、芝１８００メートル）へ。ダービー８着のジョバンニ（牡３歳）は神戸新聞杯（９月２１日・阪神、芝２４００メートル）で始動。鞍上は松山を予定。オークス１０着馬エリカエクスプレス（牝３歳）は引き続き戸崎圭とのコンビで京成杯ＡＨ（９月６日・中山、芝１６００メートル）へ向かう。

◆札幌記念１５着のステレンボッシュ（牝４歳、美浦・国枝）は放牧へ。阿賀野川特別を制した僚馬アマキヒ（牡３歳）は菊花賞（１０月２６日・京都、芝３０００メートル）への直行が有力。

◆平安Ｓ４着のジンセイ（牡４歳、栗東・庄野）はシリウスＳ（９月２７日・阪神、ダート２０００メートル）を視野に調整。三宮Ｓ２着の僚馬ヴァンヤール（牡７歳）は名古屋城Ｓ（３０日・中京、ダート１８００メートル）へ向かう。

◆さきたま杯を制したシャマル（牡７歳、栗東・松下）は南部杯（１０月１３日・盛岡、ダート１６００メートル）で交流Ｇ１・３連勝を狙う。アイビスＳＤ７着の僚馬ショウナンハクラク（牡６歳）はオパールＳ（１０月４日・京都、芝１２００メートル）へ。