「ＰＯＧ２歳馬特選情報」（１９日）

ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！

〈栗東〉１２年ヴィクトリアＭ覇者のホエールキャプチャを母に持つサトノアイボリー（牡、父エピファネイア、杉山晴）は、３１日の中京５Ｒ（芝２０００メートル）で初陣を迎える。鞍上は団野を予定。杉山晴師は「水準の動きをしていますし、癖がない。攻めてもガタッと来ないですし、仕上がりはいい方。楽しみですね」と評価した。

２０年弥生賞ディープ記念覇者で同年菊花賞３着のサトノフラッグを叔父に持つカヴァレリッツォ（牡、父サートゥルナーリア、吉岡）は、３１日の中京６Ｒ（芝１６００メートル）でデビューする。鞍上は北村友を予定。

〈美浦〉浅利厩舎のアクアマーズ（牡、父アドマイヤマーズ）は、９月１４日の中山５Ｒ（芝１８００メートル）にスタンバイ。鞍上は荻野極。「能力を感じます。おっとり型で距離はこれぐらいが良さそう」と浅利師。僚馬のノーウェアマン（牡、父シルバーステート）は、９月１５日の中山５Ｒ（芝１６００メートル）を予定。「こちらはピリッとしていて、初戦から動けそうなタイプ」と師は見通しを語った。