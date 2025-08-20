【ちはやふる−めぐり− 第7話】新、東京都予選開会式に登場 名人が語る言葉とは
【モデルプレス＝2025/08/20】女優の當真あみが主演を務める日本テレビ系ドラマ「ちはやふる−めぐり−」（毎週水曜日よる10時〜）の第7話が、20日に放送される。
【写真】「ちはやふる」映画版エキストラ参加していた人気女優がサプライズ登場
本作は、末次由紀氏によるシリーズ累計発行部数2,900万部を超えるヒット漫画「ちはやふる」を原作とした映画「ちはやふる−上の句−」「同−下の句−」「同−結び−」の10年後の世界を描く、令和の高校生たちが青春をかけて競技かるたに挑むドラマオリジナルストーリー。物語の舞台となる梅園高校の競技かるた部は部員が少なく、廃部寸前。そこで、高校2年生の幽霊部員・藍沢めぐる（當真）が、新たに顧問となった大江奏（上白石萌音）と出会い、運命が大きく動き出す。
競技かるた高校選手権東京都予選まで、あとわずか。近江神宮を目指す藍沢めぐる（當真あみ）たち梅園かるた部の練習もいよいよラストスパート。そんな中、優勝候補の筆頭・瑞沢高校かるた部に、テレビの取材がやってくる。カメラを気にしてせっせとメイクを直すのは、顧問の綾瀬千早（広瀬すず）に代わってかるた部の面倒を任されたOG・花野菫（優希美青）。しかし、カメラを向けられるのは部員たちだけで、菫の出番はなく…。
インタビューで入部の動機を聞かれた新入部員たちは、皆一様に、月浦凪（原菜乃華）に憧れたり、凪の押しに負けて入部したと答える。菫はかつて自分も千早から熱心に誘われたことを思い出し、「まるで綾瀬先輩だ」と、凪の姿に千早を重ねて頬を緩ませる。…と、新入部員の中に1人、見覚えのない顔を発見。それは、瑞沢の制服を着た八雲力（坂元愛登）で…。
一方、梅園は、与野草太（山時聡真）の提案で、都予選に向けて他校の偵察を始めていた。実力で劣る梅園が予選を勝ち抜くには、真正面からぶつかるのではなく、他校のデータをなるべく多く集めて作戦を立てるしかない。大江奏（上白石萌音）が京都へ行ってしまった今、それができるのは自分だけだと言う草太は、自らプレーヤーを退き、マネジメント役を買って出る。「梅園を勝たせるためだったら何だってしたい」。高校最後の大会だというのに、チームのために裏方に徹する草太。その思いに応えたいめぐるたちは、みんなで手分けして他校へ出稽古に行き、せっせと情報集めを開始。そんな中、凪がテレビのインタビュー取材を受け、かるたを始めたきっかけを語る。それは、千早との出会い、そして幼馴染だっためぐるとの苦い思い出でもあり…。
それぞれの思いを胸に、ついに東京都予選が開幕。開会式に登場したのは名人の綿谷新（新田真剣佑）。名人が語る言葉とは…。梅園、1回戦突破なるか？運命の相手は…。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「ちはやふる」映画版エキストラ参加していた人気女優がサプライズ登場
◆當真あみ主演「ちはやふる−めぐり−」
本作は、末次由紀氏によるシリーズ累計発行部数2,900万部を超えるヒット漫画「ちはやふる」を原作とした映画「ちはやふる−上の句−」「同−下の句−」「同−結び−」の10年後の世界を描く、令和の高校生たちが青春をかけて競技かるたに挑むドラマオリジナルストーリー。物語の舞台となる梅園高校の競技かるた部は部員が少なく、廃部寸前。そこで、高校2年生の幽霊部員・藍沢めぐる（當真）が、新たに顧問となった大江奏（上白石萌音）と出会い、運命が大きく動き出す。
◆「ちはやふる−めぐり−」第7話あらすじ
競技かるた高校選手権東京都予選まで、あとわずか。近江神宮を目指す藍沢めぐる（當真あみ）たち梅園かるた部の練習もいよいよラストスパート。そんな中、優勝候補の筆頭・瑞沢高校かるた部に、テレビの取材がやってくる。カメラを気にしてせっせとメイクを直すのは、顧問の綾瀬千早（広瀬すず）に代わってかるた部の面倒を任されたOG・花野菫（優希美青）。しかし、カメラを向けられるのは部員たちだけで、菫の出番はなく…。
インタビューで入部の動機を聞かれた新入部員たちは、皆一様に、月浦凪（原菜乃華）に憧れたり、凪の押しに負けて入部したと答える。菫はかつて自分も千早から熱心に誘われたことを思い出し、「まるで綾瀬先輩だ」と、凪の姿に千早を重ねて頬を緩ませる。…と、新入部員の中に1人、見覚えのない顔を発見。それは、瑞沢の制服を着た八雲力（坂元愛登）で…。
一方、梅園は、与野草太（山時聡真）の提案で、都予選に向けて他校の偵察を始めていた。実力で劣る梅園が予選を勝ち抜くには、真正面からぶつかるのではなく、他校のデータをなるべく多く集めて作戦を立てるしかない。大江奏（上白石萌音）が京都へ行ってしまった今、それができるのは自分だけだと言う草太は、自らプレーヤーを退き、マネジメント役を買って出る。「梅園を勝たせるためだったら何だってしたい」。高校最後の大会だというのに、チームのために裏方に徹する草太。その思いに応えたいめぐるたちは、みんなで手分けして他校へ出稽古に行き、せっせと情報集めを開始。そんな中、凪がテレビのインタビュー取材を受け、かるたを始めたきっかけを語る。それは、千早との出会い、そして幼馴染だっためぐるとの苦い思い出でもあり…。
それぞれの思いを胸に、ついに東京都予選が開幕。開会式に登場したのは名人の綿谷新（新田真剣佑）。名人が語る言葉とは…。梅園、1回戦突破なるか？運命の相手は…。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】