日経225先物：20日夜間取引終値＝210円安、4万3350円
20日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比210円安の4万3350円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万3546.29円に対しては196.29円安。出来高は7087枚だった。
TOPIX先物期近は3115ポイントと前日比4.5ポイント安、TOPIX現物終値比1.63ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 43350 -210 7087
日経225mini 43365 -200 149331
TOPIX先物 3115 -4.5 12074
JPX日経400先物 28020 -45 811
グロース指数先物 799 -3 403
東証REIT指数先物 売買不成立
