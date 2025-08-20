20日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比210円安の4万3350円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万3546.29円に対しては196.29円安。出来高は7087枚だった。



TOPIX先物期近は3115ポイントと前日比4.5ポイント安、TOPIX現物終値比1.63ポイント安だった。



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 43350 -210 7087

日経225mini 43365 -200 149331

TOPIX先物 3115 -4.5 12074

JPX日経400先物 28020 -45 811

グロース指数先物 799 -3 403

東証REIT指数先物 売買不成立



株探ニュース

