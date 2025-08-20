　20日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比210円安の4万3350円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万3546.29円に対しては196.29円安。出来高は7087枚だった。

　TOPIX先物期近は3115ポイントと前日比4.5ポイント安、TOPIX現物終値比1.63ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 43350　　　　　-210　　　　7087
日経225mini 　　　　　　 43365　　　　　-200　　　149331
TOPIX先物 　　　　　　　　3115　　　　　-4.5　　　 12074
JPX日経400先物　　　　　 28020　　　　　 -45　　　　 811
グロース指数先物　　　　　 799　　　　　　-3　　　　 403
東証REIT指数先物　　売買不成立

