今年は“奇跡のサンマ”か　不漁続きの”秋の味覚”サンマがお手頃に　豊漁でサイズも大きく脂ものって…一方、猛暑で値上がりの魚も

まだまだ暑い昨今、すでに”秋の味覚”と言われるサンマが出回り始めた。 近年、不漁が続いていたが、例年より豊漁で身が大きく脂がのっていて、『奇跡のサンマ』と呼ばれている。その理由は、海水温の上昇でエサのプランクトンが多くなったことなどだ。一方で、この猛暑の影響で値上がりした魚もあり…。

味よし！量よし！値段よし！2025年のサンマが登場

東京都内の飲食店を取材したところ 店内は早くも”秋の味覚”で賑わっていた。

店員が「 サンマ定食です」と配膳すると、客は「うわ！すごっ！」などと驚いた。

塩を振って炭火で焼くのは、 北海道・根室産の新鮮なサンマ。したたる脂が食欲をそそる。

食べた客たちは「美味しいです。 脂のっていて子供も好きで、今年初めて食べました」「美味しかった」「すごいジューシー。 結構サンマって秋のイメージで、もうなんか食えるぞ… みたいな嬉しさの方がでかい感じ」などと話した。

嬉しいことに、2025年の仕入れ値は例年の半値。 店は味にも太鼓判を押す。

漁師のあぶり家 江古田店 会田弘オーナー：

本当やっぱり脂がのってるって感じしますね。 ここ数年来ないような感じのいいサンマですね。私も昨日食べましたけど、やっぱ美味しいですね。これから豊漁だと思うので、もっと安くなるんじゃないかなとは思います。

庶民の味だったはずが、近年は不良続きで、いわば高級魚になっていたサンマ。

しかし、サンマの水揚げ量日本一を誇る北海道根室市の花咲港では、2024年の初水揚げ量が、2023年と比べ140倍に増加した。

そして、2025年も根室での水揚げは、好調だといい、サイズも例年より大きいという。

東北・みちのくにもサンマがやってきた

宮城・仙台市にも、根室で水揚げされたサンマが入荷した。

仙台放送・平井瑠悦記者：

本格的なシーズンを迎えた 秋の味覚サンマ。 今年はサイズが大きく、脂のりが良いものが多く入荷したということです。

2025年は海水温の上昇により、餌のプランクトンが多かったことなどから10年ぶりにサイズが大きく、脂ののりもいいという。

仙台水産遠海部 本郷淳部長：

私たちから見れば「奇跡のサンマ」と言えるぐらい、大きいサイズのサンマが入ったと思っております。 脂がのっている美味しいサンマだと思います。

北海道で揚がったサンマは、福島県いわき市にも入荷。3年前のものと比べてみると 2025年の方が一回り大きいのがわかる。

都内の鮮魚店では、北海道産の新さんまが一匹410円で、並んでいた。

買い物客は「早いよね。 まあ、僕、今年は初めてだな。 今シーズンは期待してるんだけどね。 どうだろうね。 おいしいといいね」

魚屋シュン 渡部博店長：

すごくふっくらしてね。 脂のってますよ。 2024年なんかと比べてもかなり安いですよ。 2割から3割安いですよね。

お得なサンマの一方で、値上がりする魚も…

サンマが安くなっている一方で、値上がりしている魚もあるという。

魚屋シュン 渡部博店長：

こちらの 天然のブリなんですけど、養殖ではないんですけど、養殖は高くて置けないんですよ。 養殖のブリはすごく高いですよね。

養殖のブリが高騰しているのは日本列島を襲う猛暑の影響だ。

これは、高知県にあるブリの養殖場で、撮影された映像。 網の中で白くなっているのは、すべて死んでしまった魚という。

原因は猛暑による海水温の上昇。その影響で、身割れや火傷をしたブリは出荷できないという。

海水温の上昇で大きく育ったサンマとは対照的に、養殖ブリには深刻な影響が及んでいた。

（「イット！」8月19日放送より）