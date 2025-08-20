「ダニに刺された」の9割は勘違い？質問に答えて家にダニがいるかチェック！種類と特徴を知って正しい対処を

朝起きて、なんだか太ももや脇腹あたりがかゆいなぁ〜と思って患部を見たら、赤く腫れてポツリとムシに刺されたような跡が…。そんなとき、ほとんどの人は「ダニに刺された！」と思うはず。



しかし、害虫駆除の専門家、足立雅也さん（808シティ代表）によれば、かゆみの原因がダニであるケースは少ないのだとか。ダニがいるかどうかはどうやって判断すればいいのか？足立さんに解説してもらった。





■自分でできるダニ対処法は後編へ

私の事務所には、毎年夏が近づくと「ダニに刺されたようなのだけど、駆除してくれませんか？」という相談の電話がよくかかってきます。でも、話をじっくり聞いてみると、じつは「ダニに刺されたに違いない」と相談者が思い込んでいるだけ、というケースがほとんど。割合で言えば、9割ほどはダニ以外のなんらかの原因です。

それがどういうことなのかをお話する前に、まずはダニの種類や生態について簡単に説明しておきましょう。ダニは世界に何万種類もいると言われていますが、日本の家の中にいる主なダニは次の5種類です。そして人を刺すダニはそのうち3種類。

家の中にいる5種のダニの特徴

★イエダニ

体長：0.3〜1mm。生息場所：ネズミの巣や皮膚、じゅうたん、寝具、畳、ソファなど。ネズミに寄生して血を吸う。

★トリサシダニ

体長：0.75mm〜1mm。生息場所：ハト、ムクドリ等の野鳥の巣や体表。野生の鳥類に寄生して血を吸っている。

■ヒョウヒダニ

体長：0.3〜0.4mm。生息場所：じゅうたん、寝具、ソファ、畳など。人やペットのフケや垢を食べて生きていて、吸血はしない。

■コナダニ

体長：0.3〜0.4mm。生息場所：畳、小麦粉などの食料品。小麦粉などを食べて生きていて、吸血はしない。

★ツメダニ



体長：0.3mm〜1mm。生息場所：じゅうたん、寝具、ソファ、畳など。ヒョウヒダニやコナダニの体液を吸って生きていて、吸血はしない。

以上、5種類のダニのなかで人を刺すのは、★印で示したイエダニ、トリサシダニ、ツメダニの3種類で、その中で人の血を吸うのはイエダニ、トリサシダニの2種類だけです。

ネズミと野鳥のいない家に吸血ダニはいない

イエダニはネズミに寄生するダニで、基本的にネズミがいない家にイエダニはいません。家に侵入したネズミの体からたまたまポロリと落ちたイエダニが、人にくっついて血を吸うのです。

とはいえ、今はネズミがいなくとも1カ月以内にネズミが住み着いていたことがあったり、ネズミの死骸が天井裏や床下等に放置されたままになっている家などは、イエダニが繁殖している可能性があります。

トリサシダニはスズメやムクドリなど主に野鳥に寄生するダニで、天井裏や雨戸の戸袋、換気扇の中などに鳥が巣をつくっている家では、隙間から屋内に侵入してくる可能性があります。

ふだんは鳥の血を吸って生きていますが、鳥が巣立ってしまうとエサがなくなるため、家の中に入り込んで人の血を吸うことがあります。なお愛玩鳥にはトリサシダニは寄生していません。

三番目のツメダニは前者の二つとは異なり、吸血ダニではありません。

人やペットから落ちたフケや皮膚のカケラを食べているヒョウヒダニや、小麦やビスケットのカケラなどの食品クズを食べているコナダニの体液を吸って生きています。

積極的に人間を刺すことはありませんが、人がソファに座ったり、畳に寝転がったりした際に押しつぶされそうになると、自分の身を守るために刺すことがあります。刺されると吸血ダニに刺されたときと同様、強いかゆみが生じます。

自宅にダニはいる？チェック項目

どのダニも1mm以下の大きさで肉眼では確認しにくいうえに、刺した後はすぐにどこかに行ってしまうので、刺されたとしてもどのダニが犯人なのかを判断するのは至難の業です。そのため私は、次のような質問に相談者にイエス・ノーで答えてもらい、どのダニに刺されたのか？そのかゆみが本当にダニ由来なのか？を判断しています。

【イエダニチェック】

□ご自宅にネズミはいますか？

□駆除済みであったとしても1カ月以内にご自宅にネズミがいたことはありますか？



→1つでもYSEならイエダニの可能性



【トリサシダニチェック】

□天井裏や雨戸の戸袋、換気扇の中にスズメやムクドリなどが巣をつくっていませんか？

□今はいなくとも、1カ月以内に家のなかで鳥の巣が見つかったことはありませんか？



→1つでもYSEならトリサシダニの可能性



【ツメダニチェック】

□週に2回以上、掃除機で掃除をしていますか？

□湿気が籠もらないように、常に部屋の換気を心がけていますか？

□畳敷きの和室や万年床になっている部屋はありますか？

□ときどき布団やマットレスを天日干ししていますか？



→1つでもNOならツメダニの可能性

→全てYESならツメダニ以外の原因の可能性

じつは、こうした質問とともに、刺された患部の状態などを尋ねてみると、相談者のかゆみの原因はダニではないだろうというケースがほとんどです。特に、帯状疱疹や乾燥肌と間違われる方が多いように感じます。

それでも、「あなたのかゆみはダニが原因ではなさそうですね。他の虫が原因か、あるいは皮膚疾患かもしれません」と私がいっても、なかなか納得してもらえないことも少なくありません。

検査もあるが勧められない理由

そんな場合は、ダニの検査をする方法もあります。部屋や布団のほこりなどを採取し、検査をすれば、どんなダニがどれくらいいるのかはすぐか分かります。

でも、そこまでやるのは得策とはいえません。なぜなら検査を依頼した場合、1箇所3〜5万円の検査費用がかかってしまうからです。ソファや布団なども含めて3箇所調べたら15万円以上かかることも、じつは珍しくないのです。

本来なら、「ダニがいるから駆除してください」とお客様が頼んでいるのだから、黙って駆除すればいいだけの話なのですが、私としては、ダニがいないと分かっているのにお金をいただいて殺虫剤散布するのは本意ではありません。だからダニが原因ではなさそうだと判断したときは、とりあえず「内科か皮膚科のお医者を受診してみてはいかがでしょうか」とアドバイスしています。

原因不明のかゆみを感じたときは、ダニに刺された！と自己判断せずに、とりあえずは上記の質問事項をチェックしてみてください。そして、ダニの被害が疑われるときは、それぞれのダニにあった駆除方法を試してみましょう。後編では、一般の方でもできるダニの駆除法についてお話しているので、ぜひ、そちらも読んでみてくださいね。

足立雅也（あだち・まさや）

害虫駆除や鳥獣対策を手掛ける「808シティ」代表取締役社長。

構成＝中村宏覚