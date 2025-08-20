＜40・50代＞ 首元涼しくて最高ーッ！ 若見えも叶う【顎ラインボブ】でこの夏キマリ♡

暑さが続くこの時期、40・50代の大人女性が涼しげで若見えするヘアスタイルにイメチェンするなら、顎ラインでカットされた短めのボブがおすすめ。首が大胆に覗くため見た目に涼やかで、首が長くスラッと見えそう。まとまりやすさも季節のトレンドも両立するなら、今こそ【顎ラインボブ】を選ぶときかも。

スタイリングの時短につながる内側へ入るシルエット

@iimuro_yukiiさんが「乾かすだけでまとまる大人ボブ」と紹介するのは、イングラデーションが施された、するんと内側に収まるスタイル。丸みを意識したカットに加え、前下がりのラインが、後ろから見たときに首を細長く見せてくれます。また、顔周りに長い縦のラインが入ることで、顔がほっそり見えそう。画像のようにハイライトを細く入れると、立体感も楽しめます。

くせ毛を逆手に取ってこなれ感に

「私自身くせ毛で、くせ毛を生かしたカットも得意としています」という、@amimotokiさんによる顎ラインボブ。あえてくせ毛を活かしたまま短くカットすることで、毛先がハネて、ナチュラルなこなれ感を生み出します。耳にかければ広がりも気になりにくく、大振りなピアスともちょうどいいバランスに。

暗髪が躍動感たっぷりに変身

@hanae.yamaguchiさんが「とっても黒髪に合います」とコメントするのは、カラーの持つ重さをパーマのエアリーな動きで和らげたスタイル。「襟足スッキリのやや前下がりショートボブ」という軽やかなベースに、ランダムな動きのパーマがこなれた雰囲気を与えます。「半乾きの状態にムースとオイルを全体に馴染ませて自然乾燥させればオッケー」とスタイリングも簡単です。

毛流れで魅せる柔らかさ

「襟足をギリギリまで短く詰める」意識で、ミニマルなシルエットにこだわったミニボブ。トップの長さは程よくキープして、毛先をワンカールさせると、ちょうど顎ラインまでの長さになります。画像ではくせを活かして仕上げられていますが、地毛がストレートの場合は、手持ちのアイロンでキュッと前方向に向けてひねれば再現できそうです。

