『ちはやふる』めぐる（當真あみ）と凪（原菜乃華）の過去が明らかに 映画から続投の菫（優希美青）も登場【コメント全文】
俳優の當真あみが主演を務める、日本テレビ系7月期水曜ドラマ『ちはやふる−めぐり−』（毎週水曜 後10：00）の第7話が、20日に放送される。それに先立って、原菜乃華、優希美青からのコメントが到着した。
【場面写真】千早（広瀬すず）も登場！ついに語られるめぐると凪の過去
原作『ちはやふる』はシリーズ累計発行部数2900万部を超える大ヒット漫画。2016年、18年に映画化された『ちはやふる−上の句・下の句・結び−』では、瑞沢高校に入学した主人公の綾瀬千早（広瀬すず）が、仲間と共に競技かるた部をゼロから作り、全国大会優勝を目指し、成長していく物語が描かれた。
今作は、映画から10年後の世界を描く。廃部の危機にある梅園高校・競技かるた部の藍沢めぐる（當真）が、顧問として赴任してきた大江奏（上白石萌音）と出会い、成長していく姿が描かれる。そして、全国大会出場を目指し、高校最強の瑞沢高校に挑んでいく。
第7話では、ついに全国大会の東京都予選が開幕する。東京から全国大会に出場できるのは2校だけ。実力で劣る梅園かるた部は他校のデータを収集するため、藍沢めぐる（當真）らが出稽古に出かけることになった。が、よりによって瑞沢高校に潜入してしまった新入生・八雲力（坂元愛登）が、スパイ容疑で捕まってしまった。
一方、月浦凪（原）が、かるたを始めたきっかけを語る。それは、綾瀬千早との出会い、そして幼なじみだっためぐるとの苦い思い出でもあり…。そして、ついに運命の東京予選が開幕。開会式には、名人・綿谷新（新田真剣佑）が登場する。
めぐるとの過去を語る凪役の原菜乃華は「2人の運命が動き出す予感に、緊張感高まる回です。映画ちはやふるファンにとっても絶対見逃せない内容となっています」と見どころを語った。
また、第7話では、優希が顧問の千早に代わって瑞沢かるた部の面倒をみるOG・花野菫役で登場する。映画シリーズから続投となる優希は「なんだかんだで競技かるたが大好きで、面倒見のいい菫ちゃんも登場します！相変わらずな菫ちゃんを、優しい気持ちで見守っていただけたらうれしいです」とコメントしている。
【コメント】
■原菜乃華（月浦凪役）
都予選が始まり、梅園VS瑞沢の熱い戦いの火蓋が切られる第7首。遂にめぐると凪の過去が明らかになります。
タイトルでもある「せをはやみ」は、百人一首の中でも特に好きな歌で、まさに凪のめぐるへの思いそのものだなと感じます。
2人の運命が動き出す予感に、緊張感高まる回です。
瑞沢の部室や前作キャストの皆さまの登場など、映画ちはやふるファンにとっても絶対見逃せない内容となっています。ぜひご覧ください。
■優希美青（花野菫役）
瑞沢メンバーの仲の良さと純粋さが詰まった、かわいい回になっていると思います。
年齢を重ねて涙もろくなったのか、大好きで大切で思い入れのある作品だからか…毎話必ず泣いてしまっています。笑
今回は草太の想いにジーンときちゃいました。そして、なんだかんだで競技かるたが大好きで、面倒見のいい菫ちゃんも登場します！
相変わらずな菫ちゃんを、優しい気持ちで見守っていただけたらうれしいです。
