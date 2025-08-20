【きょうから】“神出鬼没のメニュー”『チーチーダブチ』『チーチーてりやき』が2週間限定で登場
日本マクドナルドは、人気レギュラーメニューの『ダブルチーズバーガー』にホワイトチェダーチーズを2枚加えた『チーズチーズダブルチーズバーガー』、同じく『てりやきマックバーガー』にホワイトチェダーチーズとチェダーチーズを加えた『チーズチーズてりやきマックバーガー』、さらに朝マック限定の『チーチーダブチソーセージマフィン』を、きょう20日より2週間限定で、全国のマクドナルド店舗にて販売する。
【CMカット】衝撃のビジュアル！LUNA SEAをオマージュした加藤清史郎
『チーズチーズダブルチーズバーガー』は、人気のレギュラーメニュー『ダブルチーズバーガー』に、ホワイトチェダーチーズを2枚加えたチーズ好きにはたまらない一品。2枚のジューシーな100％ビーフパティに、コクがあるチェダーチーズが2枚とホワイトチェダーチーズが2枚サンドされている。とろける濃厚な2種のチーズがバーガーの旨みをさらに引き立てる。
『チーズチーズてりやきマックバーガー』は、レギュラーメニュー『てりやきマックバーガー』に、ホワイトチェダーチーズとチェダーチーズを加えたコク深い一品。『てりやきマックバーガー』は、ジューシーなポークパティを日本ならではのてりやき風味に仕上げた、食べ応えとコクのある味わいが人気。とろける2種のチーズが織りなす深いコクと香ばしいバンズが一体となり、ひと口ごとに“チーチー”ならではの濃厚な味わいが広がる。
『チーチーダブチ』『チーチーてりやき』の愛称で親しまれて好評の同商品は、これまで限られた店舗において期間限定で登場することが多く、一部の顧客にしか届けることができない神出鬼没のメニューだったが、「食べてみたい」という要望に応えるべく、期間限定で全国のマクドナルド店舗にて販売する。
さらに、今回は朝からチーチーダブチを味わえる朝マックの新商品『チーチーダブチソーセージマフィン』も登場。人気メニュー『ダブルチーズバーガー』の味わいをヒントに、ジューシーなソーセージパティ2枚とコクのある旨みが特長のチェダーチーズとホワイトチェダーチーズをそれぞれ2枚入れて、ケチャップとピクルス2枚とともに、もっちりとしたオリジナルマフィンでサンドした。
『チーズチーズダブルチーズバーガー』は、人気のレギュラーメニュー『ダブルチーズバーガー』に、ホワイトチェダーチーズを2枚加えたチーズ好きにはたまらない一品。2枚のジューシーな100％ビーフパティに、コクがあるチェダーチーズが2枚とホワイトチェダーチーズが2枚サンドされている。とろける濃厚な2種のチーズがバーガーの旨みをさらに引き立てる。
『チーズチーズてりやきマックバーガー』は、レギュラーメニュー『てりやきマックバーガー』に、ホワイトチェダーチーズとチェダーチーズを加えたコク深い一品。『てりやきマックバーガー』は、ジューシーなポークパティを日本ならではのてりやき風味に仕上げた、食べ応えとコクのある味わいが人気。とろける2種のチーズが織りなす深いコクと香ばしいバンズが一体となり、ひと口ごとに“チーチー”ならではの濃厚な味わいが広がる。
『チーチーダブチ』『チーチーてりやき』の愛称で親しまれて好評の同商品は、これまで限られた店舗において期間限定で登場することが多く、一部の顧客にしか届けることができない神出鬼没のメニューだったが、「食べてみたい」という要望に応えるべく、期間限定で全国のマクドナルド店舗にて販売する。
さらに、今回は朝からチーチーダブチを味わえる朝マックの新商品『チーチーダブチソーセージマフィン』も登場。人気メニュー『ダブルチーズバーガー』の味わいをヒントに、ジューシーなソーセージパティ2枚とコクのある旨みが特長のチェダーチーズとホワイトチェダーチーズをそれぞれ2枚入れて、ケチャップとピクルス2枚とともに、もっちりとしたオリジナルマフィンでサンドした。