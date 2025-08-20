『最後の鑑定人』白石麻衣の誕生日をみんなでお祝い!? 異例のサプライズシーンが実現「一生の思い出になりそうです」【コメントあり】
俳優の藤木直人が主演を務める、フジテレビ系水10ドラマ『最後の鑑定人』（毎週水曜 後10：00）が20日に第7話を迎える。
【写真】藤木を支える“変人”研究員を演じる白石麻衣
同作は、かつて科捜研のエースとして活躍し“最後の鑑定人”と呼ばれていた主人公・土門誠（藤木）が、科学的アプローチを駆使して難事件を解決に導いていくサイエンス×ミステリー作品。今作は岩井圭也氏の同名小説を映像化した。
藤木演じる主人公・土門誠（どもん・まこと）は、元科捜研のエースで卓越した鑑定技術の持ち主。白石演じる高倉柊子（たかくら・しゅうこ）は、土門鑑定所の事務員も兼任する研究員。心理学の道に進みたいと考えていて土門鑑定所では腰掛けくらいの気持ちで働いており、あわよくば転職しようと考えている。
第7話のストーリー冒頭では、主人公・土門誠（藤木）と尾藤宏香（松雪泰子）が、鑑定所の研究員・高倉柊子（白石麻衣）のバースデーサプライズを計画するシーンから始まる。ホールケーキが準備されスイーツ大好きな土門も歓喜、という場面となるのだが…なんと８月20日は、高倉を演じる白石本人の誕生日。
そんな“まさか”な状況は、番組放送日と白石のバースデーが重なったことを知った番組プロデューサーの粋な計らいで実現。“白石誕生日”×“高倉誕生日”×“ドラマ放送日”がシンクロすることになった。
■白石麻衣
「誕生日とドラマ放送日が重なるのは、なかなかない貴重なことですごくうれしいです。撮影中は高倉の誕生日を祝ってもらっているのに、白石としても祝っていただいている感覚で不思議だけどありがたい気持ちにもなっちゃって（笑）。かわいいベリー系のケーキを用意していただいて、藤木さん、松雪さんと一緒のシーンだったのでみんなで食べて楽しい思い出にもなりました。７話の台本を読んだタイミングでは“高倉誕生日なんだ”くらいにしか思っていなかったのですが、撮影前にスタッフさんたちと話していたら“誕生日と放送日が重なってる！”と気付いて。私自身の誕生日を役の誕生日とも重ねていただけたことはすごくうれしいことですし、ドラマとして映像に残ることでいつでも見返すことができるので一生の思い出になりそうです。貴重な機会を作っていただいて本当にありがとうございます！
今夜放送の第７話はドラマとしても後半戦に入っていきます。後半は土門先生と高倉の関係性が少しずつ変わっていきますし、驚きの科学の力がまだまだ登場していくので、ラストまで目を離さずにお楽しみください！」
【写真】藤木を支える“変人”研究員を演じる白石麻衣
同作は、かつて科捜研のエースとして活躍し“最後の鑑定人”と呼ばれていた主人公・土門誠（藤木）が、科学的アプローチを駆使して難事件を解決に導いていくサイエンス×ミステリー作品。今作は岩井圭也氏の同名小説を映像化した。
藤木演じる主人公・土門誠（どもん・まこと）は、元科捜研のエースで卓越した鑑定技術の持ち主。白石演じる高倉柊子（たかくら・しゅうこ）は、土門鑑定所の事務員も兼任する研究員。心理学の道に進みたいと考えていて土門鑑定所では腰掛けくらいの気持ちで働いており、あわよくば転職しようと考えている。
そんな“まさか”な状況は、番組放送日と白石のバースデーが重なったことを知った番組プロデューサーの粋な計らいで実現。“白石誕生日”×“高倉誕生日”×“ドラマ放送日”がシンクロすることになった。
■白石麻衣
「誕生日とドラマ放送日が重なるのは、なかなかない貴重なことですごくうれしいです。撮影中は高倉の誕生日を祝ってもらっているのに、白石としても祝っていただいている感覚で不思議だけどありがたい気持ちにもなっちゃって（笑）。かわいいベリー系のケーキを用意していただいて、藤木さん、松雪さんと一緒のシーンだったのでみんなで食べて楽しい思い出にもなりました。７話の台本を読んだタイミングでは“高倉誕生日なんだ”くらいにしか思っていなかったのですが、撮影前にスタッフさんたちと話していたら“誕生日と放送日が重なってる！”と気付いて。私自身の誕生日を役の誕生日とも重ねていただけたことはすごくうれしいことですし、ドラマとして映像に残ることでいつでも見返すことができるので一生の思い出になりそうです。貴重な機会を作っていただいて本当にありがとうございます！
今夜放送の第７話はドラマとしても後半戦に入っていきます。後半は土門先生と高倉の関係性が少しずつ変わっていきますし、驚きの科学の力がまだまだ登場していくので、ラストまで目を離さずにお楽しみください！」