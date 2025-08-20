¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤è¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡×Æ¬ÉôÉÕ¶á¤Ë»àµå¤ò¤¦¤±¤¿ÆüÂç»°¡¦¾¾²¬Íã¤¬¡Ö´éÌÌÂÇËÐ¡×¤È¿ÇÃÇ¤â¸©´ôÉì¾¦¤È¤Î½à·è¾¡¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌîµå¤ò¤¹¤ë¤À¤±¡×
¡þÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ ÆüÂç»°(À¾Åìµþ)5-3´ØÅìÂè°ì(ÅìÅìµþ)(19Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì)
¤³¤ÎÆü¤ÎÂè2»î¹ç¡¢9²ó¤ËÆ¬Éô¤Ø»àµå¤ò¼õ¤±¤¿ÆüÂç»°¡¦¾¾²¬ÍãÁª¼ê¤¬»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾²¬Áª¼ê¤Ï¤³¤ÎÆü2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿9²ó2¥¢¥¦¥È2ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÆ¬ÉôÉÕ¶á¤Ë»àµå¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢ÂÇÀÊ¤Î²£¤Ç¤¦¤º¤¯¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏÎ×»þÂåÁö¤¬Á÷¤é¤ì¤ë¤â¡¢Î¢¤Î¼é¤ê¤«¤é¥·¥ç¡¼¥È¤Î¼éÈ÷¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¸å¤ÏÀ¾µÜ»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ÇCT¸¡ºº¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤¿¾¾²¬Áª¼ê¤Ï¡Ö´éÌÌÂÇËÐ¡×¤È¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¾¾²¬Áª¼ê¤Ï¡Ö¡ÊÄË¤ß¤Ï¡Ë¾¯¤·¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤«¤¹¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¦¤Þ¤¯¤è¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
4²ó¤Ë¤ÏÀèÆ¬¤Î¾¾²¬Áª¼ê¤Î»Íµå¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤êÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤È5-3¤ÇÅìµþÂÐ·è¤òÀ©¤·¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ù¥¹¥È4¿Ê½Ð¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ËÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¡¤Ã¤¿¼Â´¶¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡Àï¤Ï±äÄ¹11²ó¤Î»àÆ®¤ÎËö¡¢²£ÉÍ¤òÇË¤Ã¤¿¸©´ôÉì¾¦¤È¤Î½à·è¾¡¡£2011Ç¯°ÊÍè¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö»°ÌÚ¤µ¤ó¤â¤è¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌîµå¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢Â³¤±¤Æ¡Ö¼þ¤ê¤¬ÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÊ¬¡¢¼«Ê¬¤Ï¤Ä¤Ê¤¤¤À¤ê¡¢¼éÈ÷¤Ç1¤Ä¤â¥¨¥é¡¼¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Æ¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª9²ó¤ÎÆ¬Éô»àµå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Âç²ñËÜÉô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÌÀÆü°Ê¹ßÂÎÄ´¤ËÌäÂê¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÄÌ¾ï¤ÎÆ°¤¤ò¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£