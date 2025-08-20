パドレスが本拠地でリベンジなるか　対ドジャース最後の3連戦に米アナリストが見解「最初の4〜5イニングが極めて重要」

ナ・リーグ西地区の首位攻防戦はどんな結果になるだろうか(C)Getty Images

ナ・リーグ西地区首位を争うドジャースとパドレスは、今週末、シーズン最後の直接対決に臨む。現地時間8月15日から17日までドジャースタジアムを舞台に行われた3連戦では、ドジャースがパドレスをスイープするという結果に終わった。今月に入り掴んだ首位の座を明け渡す形となったパドレスは、週末、ペトコ・パークでのリベンジを目指す。

今季、ここまで両チームの対戦成績はドジャースが8勝2敗と大きく勝ち越している。だが後半戦の勢いは明らかにパドレスが上回っており、3タテで敗れた前カードも2試合は僅差での決着となった。レギュラーシーズン最後の3連戦は本拠地での戦いでもあるだけに、勝敗が逆になっても決して不思議ではない。

パドレスが次のドジャースとの3連戦で勝ち星を得るため、何が勝負のカギとなるのか。米メディア『The Sporting News』では週末の直接対決の行方を占うトピックの中で、米アナリストのジム・ボーデン氏の見解を伝えている。

その中では、前回の3連戦、いずれの試合もドジャースが前半から主導権を握り、投手陣の内容が勝敗を分けたなどと振り返るとともに、ボーデン氏のコメントを紹介。「パドレスにとって毎試合の最初の4〜5イニングが極めて重要になる。勝ちたいのなら、もっと先発投手が良い投球を見せなければならない」などと分析している。