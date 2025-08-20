◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１３日 ▽準々決勝 山梨学院１１―４京都国際（１９日・甲子園）

身長１９４センチの二刀流、山梨学院の２年生・菰田陽生（はるき）がライト正面へ放った打球が、ググッと浮き上がった。４点リードの５回１死満塁。右打席からストレートを逆方向に打ち返したライナーは異次元の軌道を描き、一瞬前に出た京都国際・倉橋翔の頭上を越えていった。走者一掃の三塁打。得点差を７点に広げ、昨年の決勝で“優勝投手”になった西村一毅を沈めた。

規格外のパワーを見せつけた菰田は「最初は捕られるかと思ったのですが、越えてよかった。逆方向に長打が出るのが自分の持ち味です」と振り返った。吉田洸二監督（５６）は「ライトは責められない。伸びるんですよ、菰田の打球は」と怪物ぶりに舌を巻いた。「リーチがあるので振り幅が出る。だから、もうひと伸びするんです」と説明したのは吉田健人部長（２８）だ。

「７番・投手」で先発し、岡山学芸館との３回戦に続く３安打。投手としては４回途中１失点と満足のいく内容ではなかったが、そのぶん打撃で魅了した。「打った瞬間も走っている最中も、歓声が聞こえた。『これが夏の甲子園だ！』というものがありました」と、充実感をにじませた。

３試合で１１打数６安打６打点。投げては１５回２／３で被安打７、失点２。「二刀流」にふさわしい活躍で、チームを初の４強に導いた。「これからも、観客の方々に感動や成長する姿を見せていきたい。優勝して山梨学院の名前を日本全国に残したい」。県勢初の決勝進出へ。聖地で戦うごとに輝きを増す１６歳は、大きな夢を抱いて沖縄尚学との準決勝に挑む。（浜木 俊介）