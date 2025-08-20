毎週更新される「YouTube Music Charts」ウィークリー ミュージック ビデオ ランキングより、MVをはじめとした音楽関連の新着動画から上位10作品／楽曲を取り上げ、ランキング化＆レビューしていく連載「MV Chart Focus」。8月8日～8月14日のウィークリー新着のTOP10は以下の通り（※1）。

1位：Number_i「未確認領域」MV2位：Mrs. GREEN APPLE「夏の影」MV3位：米米CLUB「浪漫飛行」THE FIRST TAKE4位：Aぇ! group「咆哮」LIVE TOUR 2025 D.N.A5位：なにわ男子「アシンメトリー」MV6位：ORANGE RANGE「イケナイ太陽 with INI」2025 FNS歌謡祭 夏7位：HANA「Blue Jeans」Special Performance Video8位：Official髭男dism「らしさ」Official Audio9位：古山菜の花「もののけはいないよ」Live-Full Ver.10位：King & Prince「I Know」MV

今回取り上げるのは、Aぇ! groupが今年2月から5月にかけて全国7都市30公演を行ったアリーナツアー『Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A』の横浜アリーナ公演で披露された「咆哮」のライブ映像。同ツアーのBlu-ray／DVDが9月にリリースされるのに先駆けて公開されたもので、熱狂のステージをフルサイズで観ることができる。先日開催された『SUMMER SONIC 2025』の大阪会場では、初出演ながらAIR STAGEのトップバッターとして登場し、会場を大いに沸かせたことでも話題となっている彼ら。このタイミングでの公開と反響の大きさは、グループのさらなる飛躍を予感させる。

2019年にSTARTO ENTERTAINMENTの関西出身ジュニアメンバーで結成され、昨年5月にCDデビューを果たしたAぇ! group。「咆哮」は1stアルバム『D.N.A』に収録されているナンバーで、アルバム随一のハードなロックサウンドがファンの間でも話題となっていた楽曲だ。

冒頭、メインボーカルを務める末澤誠也の「ラスト、もう一発盛り上がろうか」のMCに大歓声で応えるファンたち。激しく明滅する照明に照らされてイントロを終え、末澤が歌い出すと同時にステージの上下から火花が噴き出す。正門良規の疾走感を生むギターリフに、ド派手なドラミングでバンドサウンドを牽引する佐野晶哉、草間リチャード敬太は淡々と、しかし正確にベースラインを奏で、小島健はキーボードのかたわらコーラスも担当し、華を添える。中でも圧巻なのは末澤のボーカルだ。スピーディーな展開をものともせず、安定感のある歌唱で楽曲の世界観を決定づけている。持ち味であるアグレッシブなハイトーンボイスも楽曲と相性がいいのだろう、タイトルそのままに“咆哮”するパフォーマンスも堂に入ったもので、貪欲に高みを目指すというメッセージが直球で胸に響いてくる。

メンバーのソロパート以降は、会場全体のボルテージも最高潮に。的確なカメラワークで個々の表情をとらえつつ、会場を埋め尽くす色とりどりのペンライトの光を象徴的に映し出す。大サビに突入後、末澤はさらに声のトーンを上げ、観客と一体感のあるコール＆レスポンスを披露。高々と掲げたマイクを客席に向けると、地鳴りのような咆哮が会場全体を包み込み、もはやアイドルグループのライブとは思えない猛々しさだ。合間には、全身全霊でパフォーマンスしながら、時折楽しそうに不敵な笑みをのぞかせる正門や、完全にゾーンに入った佐野の鬼気迫る表情もしっかりと収められている。ラストはたたみかけるようなラップ調のAメロが再び登場し、短いアウトロを経て、曲は終わる。深々と頭を下げたあとに末澤が見せた満面の笑みは、これ以上ないほどの達成感を物語っていた。

楽器演奏をライブパフォーマンスに取り入れるアイドルグループは少なくないが、この映像を観る限り彼らのそれは、すでにロックバンドの境地に至っているのは明らか。ここまでどれだけの練習の日々があったかは計り知れないが、泥臭く正攻法で挑んできた結果が表れているように思う。しかも、それすら完成形ではなく、あくまで過程。〈欲しいのはTEPPENの上〉という歌詞の通り、さらなる高みへと手を伸ばし続ける意思表示にも思えてくる。バラエティや歌番組でしか彼らを知らない人にこそ観て欲しい、Aぇ! groupのポテンシャルを知るには必見の映像だ。

（文=渡部あきこ）