¢¡Âè£±£°£·²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñÂè£±£³Æü¡¡¢¦½à¡¹·è¾¡¡¡ÆüÂç»°£µ¡½£³´ØÅìÂè°ì¡Ê£±£¹Æü¡¦¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¹â¤¤ÊüÊªÀþ¤òÉÁ¤¤¤¿ÂÇµå¤Ïº¸Íã¥¹¥¿¥ó¥ÉÃæÃÊ¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡££´¡½£²¤Î£µ²ó£²»à¡£ÆüÂç»°¤Î£´ÈÖ¡¦ÅÄÃæÎÊ¤Ï¡Ö¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ç¾¡Éé¤Ï¤·¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£ÁÀ¤Ã¤ÆÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡×¡£Áê¼êÀèÈ¯¡¦ºäËÜ¿µÂÀÏº¤ÎÆÀ°Õµå¤Ç¤¢¤ë¥«¡¼¥Ö¤òÁÀ¤¤ÂÇ¤Á¡£²ñ¿´¤ÎÆÃÂçÃÆ¤Ë¡Ö°ìÈÖÎÉ¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖÈô¤ó¤ÀÂÇÀÊ¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¡£¤³¤Î°ìÈ¯¤ÇÎ®¤ì¤Ë¾è¤Ã¤¿ÆüÂç»°¤¬£±£µÇ¯¤Ö¤ê¤Î¡ÖÅìµþÂÐ·è¡×¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡£²²óÀï¤ÎË¶¶Ãæ±ûÀï¤Ç¤Ï£¸²ó¤Ë·è¾¡¥½¥í¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Âç²ñ£²ËÜÌÜ¡£ºòÇ¯½Õ¤ËÄãÈ¿È¯¥Ð¥Ã¥ÈÆ³Æþ¸å¡¢½é¤Î£±Âç²ñÊ£¿ôËÜÎÝÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê£²Ç¯À¸¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤Ï¡¢£µ·î¤ÎÎý½¬¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¡Ö±¿¤Ö¡×´¶³Ð¤ò²ñÆÀ¡£¡Ö¡Ê¥Ð¥Ã¥È¤Î¡Ë¿Ä¤ò³°¤µ¤º¡Ê±ó¤¯¤Ë¡ËÈô¤ó¤Ç¤¤¤¯ÂÇµå¤¬Áý¤¨¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¤â¤Ã¤Æ¤³¤Î²Æ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡Ì¾Ìç¤Î£´ÈÖ¤È¤·¤ÆÀï¤¦£²Ç¯À¸¤Ï¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç¤âÀ®Ä¹¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¡Ö¤´ÈÓ¤¬¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡Ä¡×¤È½É¼ËÆâ³°¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¤ä¾Æ¤Æù¤Ê¤É¤ò´®Ç½¤·¡¢ÂÎ½Å¤ÏÂç²ñÁ°¤Î£¹£²¥¥í¤«¤é£¹£·¥¥í¤Ø£µ¥¥íÁý²Ã¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¸º¤é¤·¤¿¤¤¤Ê¤¡¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¤¬¡¢¡ÖÂÎ½ÅÁý²Ã¤¬Ìîµå¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Â´¶¤¬¤¢¤ë¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¯ÎÏÂÇÀþ¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë£±£¶ºÐ¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç£±ËÜ½Ð¤ë¤Î¤¬£´ÈÖ¤ÎÌò³ä¡£¼«Ê¬¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¤·¤ÆÇ´¤ê¶¯¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£Íê¤ê¤Ë¤Ê¤ëÃË¤¬¥Ð¥Ã¥È¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÄºÅÀ¤Þ¤ÇÆ³¤¯¡£¡Ê¹âß·¡¡¹§²ð¡Ë