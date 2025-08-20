【MLB】ロッキーズ 4ー3 ドジャース（8月18日・日本時間19日／デンバー）

【映像】大谷、爆速弾丸ヒット→投手&遊撃手が止められない

8月18日（日本時間8月19日）に行われたコロラド・ロッキーズ対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平が放った“爆速打”を、相手守備陣が止め切れなかった場面が話題となっている。

2回表・ドジャースの攻撃。この回ドジャースは1点を先制し、なおも2死二、三塁の好機という場面で打席に立った1番・大谷は、ロッキーズ先発のカイル・フリーランドがカウント0-1から投じた2球目、真ん中高めいっぱいの133km/hをシャープに振り抜くと、106.5マイル（171.39km/h）という速さで飛び出した打球は、マウンド上のフリーランドに向かって鋭く伸びる痛烈なライナーに。しかもフリーランドの頭部付近へとまっすぐに伸びる軌道であったことから、一瞬ヒヤリとさせられたものの、フリーランドは咄嗟に首をすくめながら倒れ込んだことで辛うじて回避することに。そして打球は二塁の左へと飛ぶこととなったが、あまりの速さゆえに、ほぼ打球方向にいた遊撃手のエセキエル・トーバーも取れず、そのままセンター前へ。“大谷の打球”というものが持つ強烈な破壊力を改めて垣間見せる一打となった。こうした大谷の“爆速打”にファンからは「ヤバすぎ」「速えｗ」「人間じゃないw」「ショートが捕れないとかw」「どんな打球だよ」といった様々な反響が巻き起こることに。

なお、試合の方は大谷によるこの一打でドジャースが1点を加え、さらに6回にも代打アレックス・フリーランドのタイムリーなどで3点を奪うも、投手陣が踏ん張りきれず、4-3でロッキーズにサヨナラ負けを喫することとなった。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）