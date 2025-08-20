◇セ・リーグ DeNA1―3広島（2025年8月19日 横浜）

これが野球の怖さ、1球の難しさなのかもしれない。

DeNAは1―1の9回1死一塁で、守護神・入江が広島・モンテロに決勝の左越え2ランを浴びた。

入江は5球目まで全て150キロ超の直球を投じるも、全てファウル。粘られ、6球目はフォークを選択したが「低めに投げようとしたけど、高めに抜けてしまった。後悔する1球」とストライクゾーンに甘く入り、助っ人にはじき返された。

野球の基本は投手VS打者だが、この場面ではもう一つ別のファクターがあった。それが一塁走者で代走の俊足・羽月。入江は「走者をケアしながらだった」と振り返る。

同点の場面だけに得点圏には進めたくない。仮にフォークが低めのワンバウンドになり、捕手がわずかにはじいただけでも二進される可能性もある。

「術中にはまった。ワンバウンドはさせたくなかった」と入江。走者・羽月の存在が投手心理に影響を与え、わずかにフォークが浮いてしまったのかもしれない。

プロの1球の攻防。そこには様々な要素が複雑に絡み合っている。