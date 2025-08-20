◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１３日 ▽準々決勝 県岐阜商８×―７横浜＝延長１１回タイブレーク＝（１９日・甲子園）

戦前に甲子園を春夏４度制した古豪・県岐阜商が４強入りを果たした。岐阜大会６戦全て２ケタ安打、チーム打率３割９分６厘の強力打線がセンバツ王者にひるまず１６安打８得点と猛打を振るった。快進撃の裏には“鍛治舎イズム”と“藤井マジック”の融合があった。

１７年夏、岐阜大会３回戦コールド負けの“どん底”を味わい、名門復活を懸け１８年４月からＯＢの鍛治舎巧監督が就任。高橋純平を擁した１５年春以来甲子園から遠ざかっていた母校を、春夏４度聖地に導いて再建した。スイング力強化のため１４０キロのマシンを１８．４４メートルではなく１５〜１６メートルに設置しての打撃練習などを導入。今夏、各打者が見せている追い込まれてからの「ノーステップ打法」も鍛治舎氏が就任から根付かせたものだ。

その潜在能力を開花させたのが昨秋からバトンを継承した藤井潤作監督。ＰＬ学園、帝京などを撃破して４５年ぶりの甲子園４強を果たした前回０９年時は同校の副部長。あの夏を知る指揮官がベンチにいることが選手の「落ち着き」につながる。今大会中も教え子と一緒に銭湯へ行くなど「一番元気。野球から離れるといいおじさん」と言われるほど。藤井監督は「甲子園に行ったらお祭りをしようと言っていた。何があってもベンチの中では想定内、想定内！」と心に響く声かけで士気を高め、大舞台で力を発揮させた。

昨秋、今春と県８強止まりだった現チーム。夏の大会前、県内では「優勝候補の３、４番手」との評価もあった。監督の意向で週３回のウェートトレを習慣化。全国２５０超の野球部が取り組むスポーツ用品メーカーＺＥＴＴ社の身体能力測定では２位になった。主役となるタレントこそ不在だが、毎試合「日替わりヒーロー」が生まれる組織に変革。継続して培ってきた打力、選手を信じる柔軟なタクトが春の王者撃破につながった。