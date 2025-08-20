ヘルメットのＱＲコードを読み取って「アザス」を付与

作業現場の安全性向上が求められる中、作業員の良い行動を称賛し、安全文化の醸成とモチベーションアップを図るスマートフォンアプリ「アザス」を導入する企業が増えている。開発したのは、総合エンジニアリングの日揮ホールディングス（ＨＤ、横浜市西区）傘下のＪＧＣ Ｄｉｇｉｔａｌ（同）。悪い点を指摘するのではなく、より良い選択に誘導することを重視。現場コミュニケーションの活発化にもつながっている。

「アザス」は「ありがとうございます」の短縮形で、かねて作業現場でよく使われていることから、親しみやすさを込めて命名した。

同アプリを使ったサービスは、現場監督が良い行動を称賛するごとに、対象となる作業員にアザス（ポイント）が付与される仕組み。現場監督は「一斉清掃」「ＫＹ（危険予知）活動」といった「ナイスアクション」を選び、作業員のヘルメットに張り付けたＱＲコードを読み取って、個々の作業員にアザスを送る。

ナイスアクションの対象となる行動やポイント数は例えば、「整理整頓アザス！」が２０、「ＫＹＫ（危険予知活動）発言」が２０、「ナイス養生」が３０、「そこに良く気付いたアザス！」が３０。各現場の責任者が決定する。送ったアザスにはお互いの名前とナイスアクションの履歴が残り、たまったアザスがランキング形式でアプリ上に表示される。

１アザスは現金１円相当で、作業員のスマホには使用可能なアザスが表示され、ポイント数に応じて、ジュースや菓子、カップラーメン、オリジナルグッズなどと交換できる。

事故手前の「ヒヤリハット」についても、体験した作業員が報告した場合、称賛行動としてアザスを付与。日時、場所、作業内容、原因、今後の注意などを確認し、事故の未然防止につなげる。