

神社や地方局アナウンサーを騙った“なりすましアカウント”による詐欺被害が続いている。その実態やターゲットにされる理由と対策について解説する（画像：東京大神宮の公式Xより引用）

【これが手口だ】神社になりすまし、PayPayポイントを餌に応募者を集めようとしている…

「まさか神社が騙すとは思わないじゃないですか。見た目もそっくりだったし、わかるわけがない」。60代女性はそう頭を抱える。

ある日、女性のもとに、ある神社のInstagramアカウントから「1000円分のPayPayポイントプレゼント」という旨のメッセージが届いた。

「ちょっとおかしいとは思ったんです。神社のInstagramアカウントがなぜPayPayポイントをくれるのって。でも、届いたメッセージのリンクをタップしたら、能登の地震支援ページが出てきて、神社はこういうこともするんだなって……」

女性は神社の言う通り、被災地の支援をしようと思ったが、夫に「おかしい」と止められ、アカウントが偽モノであることに気づけた。被害に遭わずに済んだものの、女性は自分では見抜けないと途方に暮れる。

なりすましの対象はYouTuber→神社、地方局アナに

このようなInstagramのなりすましアカウントによる被害が続いている。

以前は大企業や芸能人、著名YouTuberがなりすましの対象として狙われていたが、近年はトレンドが変化し、神社のなりすましアカウントまで生まれている状況だ。

東京大神宮、亀戸天神社、猿田彦神社、上野東照宮、丹生都比売神社。神社に足を運び、参拝や祈祷などをした方は多いだろう。しかし、上述の神社すべてが、なりすまし被害に遭っている。

東京大神宮、上野東照宮などは、一時120を超えるなりすましアカウントが乱立していた。神社曰く、通報しても次々と増えていく状態だったという。

フォローすると、冒頭の女性のように偽サイトに誘導されたり、投資を持ちかけられたりすることがほとんど。個人情報などを入力すると、お金を騙し取られたり、個人情報を盗まれたりする。

地方局アナから相談が寄せられた



地方局アナウンサーを騙ったアカウントが確認されている（画像：石川テレビ放送公式サイトより引用）

「地方局アナウンサーのチャットグループがあるのですが、みんなが続々と『自分の偽アカウントが現れた』『私も』と言っていて。なぜ私たちが狙われるのですか？」と、筆者はある地方局アナウンサーから質問を受けた。

「みんな、フォロワーが数千人とかであまり多くないんですよ。それなのになりすまして、どんなメリットがあるのでしょうか」

札幌テレビ放送、石川テレビ放送、テレビ山梨、チューリップテレビなどの地方局のアナウンサーが、続々となりすまし被害に遭っているという。

被害者のフォロワー数を確認してみると、公式アカウントのフォロワーは3000〜1万人強程度のことが多く、中には1000人台ということも。偽アカウントもフォロワーを1000人程度集めており、ぱっと見では非常に見分けづらくなっている。

アカウント名やアイコン写真、投稿まで本物を流用している上、IDもぱっと見は公式とほぼ同じ。本物はiが1つのところがiiと2つになっていたり、途中でアンダーバーを挟んでいたり、1がlになっていたりなど、見た目だけでは分かりづらくなっている。

アナウンサーの偽アカウントをフォローすると、「皆様のご支援感謝いたします！私は現在、無料のLINE株式学習グループを運営しております」といった投資グループへの勧誘メッセージが届くが、当然､アナウンサー本人がそのようなメッセージを送ることはない。

同様に、警察の偽アカウントも多数あり、こちらもまた投資への勧誘メッセージが送られる詐欺が発生している。



（画像：テレビ山梨公式サイトより引用）

なぜ神社や地方局アナが狙われるのか

かつては、HIKAKINやヒカル、ラファエルなどのフォロワー数が多いYouTuberがなりすまし被害に遭っていた。

偽アカウントは、「リツイートした人全員にお金あげます／Switchあげます」などのプレゼント企画を実施。ユーザーが投稿をリツイートすると、LINEやInstagramのアカウントの登録を促される。ダイレクトメッセージでは、当選する条件としてあるサイトへの登録を求められるが、登録しても当選することはなく、逆にお金を騙し取られる被害に遭ってしまう。

企業のなりすましアカウントが相次いだこともある。「○○が当選しました」とメッセージを受け取り、当選金やプレゼントを受け取るために送られてきたサイトに個人情報や口座情報などを入力することで、お金や個人情報が騙し取られるというものだ。

著名人や芸能人などはフォロワー数が桁違いに多くなっていることもあり、なりすましアカウントを作ってもフォロワー数の少なさから分かってしまうこともある。ところが神社や地方局アナウンサー、警察署などのアカウントは、信頼性が高い一方でフォロワー数はそれほどではないことが多く、なりすましやすいのだ。

つまり、「まさか神社が／アナウンサーが／警察署が騙すわけがない」という、信頼性の高さを逆手にとった詐欺なのだ。

付け加えれば、地方局のアナウンサーは同じ地元の身近な存在と見られていることも大きい。ダイレクトメッセージをくれそうな距離感の存在ということも、なりすまし対象とされている理由だろう。



なりすましアカウントには「応募者全員に、【1,000円分】のPayPayポイントを必ずプレゼント」との文言が見える（画像：東京大神宮の公式Xより引用）

なりすましはどんな罪に問われる？

なりすまし自体は罪に問えるわけではないが、実在の人物や団体になりすまして評判を落とす行為をした場合は、名誉毀損罪に問われる可能性がある。民事上は、本人の氏名権やプライバシー権、肖像権などを侵害しているため、相手が特定できれば損害賠償請求することもできるだろう。

とはいえ、なりすましは海外から行われていることが多いため、実際にはInstagramなどのプラットフォーム運営会社に通報、アカウントを停止してもらうことが重要となる（対応は決して早くなく、削除されないケースも多いと聞いている）。

公式サイトで偽アカウントの警告を出したり、知人友人などに注意喚起したり、公式サイトに公式アカウント一覧を掲載しておくといいだろう。

なりすましアカウントの見抜き方はコレだ

なりすましアカウントかどうかを見抜く方法はいくつかある。

公式サイトなどを確認し、そこにSNSのアカウントIDが掲載されていれば、それは公式アカウントだと分かる。他にも、アカウントができた時期を確認し、最近できた新しいものであれば、偽物の可能性が高いと見極めることができる。

アナウンサーのアカウントであれば、テレビ局やアナウンサー同士でフォローし合っていることが多い。フォロワーを確認し、信頼できるアカウントがフォローしていれば本物の可能性が高い。

著名人や有名な団体などのアカウントでも、それだけで信用はせず、本物の公式アカウントかどうか必ず確認することが重要だ。そのようなアカウントから連絡をもらっても、安易にURLをタップしたり、誘導されたサイトに個人情報を入力したりはしない方がよい。

なりすましの対象は次々と変化し続けている。ここでご紹介した以外にも、意外なアカウントがなりすまされる可能性があるので、くれぐれも注意してほしい。

（高橋 暁子 ： 成蹊大学客員教授／ITジャーナリスト）