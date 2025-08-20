NY原油先物10月限（WTI）（終値）

1バレル＝61.77（-0.93 -1.48%）



トランプ米大統領がロシアのプーチン大統領や、ウクライナのゼレンスキー大統領のほか、欧州連合（ＥＵ）や北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）の首脳らと対話を重ねた結果、ウクライナ戦争の停戦だけでなく、和平合意が近いとの観測が高まっていることが重しとなった。和平合意によりロシア制裁が解除された場合、ロシア産原油の供給量が増加する見通し。ただ、制裁を背景としたロシア産原油の値引きも解消される公算。



時間外取引で１０月限は軟調。通常取引開始後は６１．６５ドルまで安値を塗り替えた。



