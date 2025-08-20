µ´ÌÇ¥³¥é¥ÜÀä¹¥Ä´¤Ç¤âŽ¤°ËÆ£¥Ï¥à¤¬·Þ¤¨¤ëÀµÇ°¾ì
ÆÚÆù¤ÈµíÆù¤ò»È¤Ã¤¿¡ÖÆùÆùÌ£¡×¤È¥Á¥ç¥ê¥½¡¼¤Î¡Ö»Ý¿ÉÌ£¡×¤Ï¡¢¸ø¼°SNS¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤ÎÆÀÉ¼Î¨¤¬¤½¤ì¤¾¤ì4³äÁ°¸å¤À¤Ã¤¿¡Êµ¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û°ËÆ£¥Ï¥à¤äÊÆµ×¤Ï¤É¤ó¤Ê¾¦ÉÊ¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©
¡Èµ´ÌÇÀûÉ÷¡É¤òµ¯ÇúºÞ¤ËºÆ¤ÓÀ®Ä¹µ°Æ»¤Ë¾è¤ì¤ë¤Î¤«¡£
°ËÆ£¥Ï¥àÊÆµ×¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊHD¡Ë»±²¼¤Î°ËÆ£¥Ï¥à¤Ï¡¢2025Ç¯6·î¤«¤é´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥¢¥ë¥È¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡×¤È¡¢¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤Î¥³¥é¥Ü¤ò¼Â»Ü¡£8·îËö¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ç¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¿·¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼3ÉÊ¤òÅêÆþ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤¬Åö¤¿¤ë·ü¾Þ¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Õ¤¿¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢µ´ÌÇ¥³¥é¥Ü¤Ï¸ú²Ì¤Æ¤¤á¤ó¤À¤Ã¤¿¡£°ËÆ£¥Ï¥à¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥³¥é¥Ü¼Â»Ü¸å¤Î6¡Á7·î¤Ï¡¢100¿ÍÅö¤¿¤ê¹ØÆþ¶â³Û¤¬Á°Ç¯Æ±·îÈæ¤Ç2³äÄ¶¤ÎÁý²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£SNS¤Ç¤Ï¡ÖÁ´¼ïÎàÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Öµ´ÌÇ¥³¥é¥Ü¿©¤ÙÈæ¤Ù¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·µ¬¹ØÆþ¼Ô¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÀÄÌÚ½ã°ì¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÄ¹¤Ï¡¢¡Ö½¾Íè¤Ê¤é¥¢¥Ë¥á¥³¥é¥Ü¤Ê¤É¹Í¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾¦ÉÊ¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤ËÎÏÅÀ¤òÃÖ¤¤¤¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¼å¤«¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤òÃ±È¯¤Î²Ö²Ð¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£ÁýÎÌ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢·ÑÂ³¹ØÆþ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤ò°é¤Æ¤ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£
»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤ÈÎÇä¿ôÎÌ¤Î¸º¾¯
Áê¼¡¤°¥¥ã¥ó¤Ú¡¼¥ó¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤ÈÎÇä¿ôÎÌ¤Î¸º¾¯¤À¡£°ËÆ£¥Ï¥àÊÆµ×HD¤Î¥Ï¥à¡¦¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤ÎÈÎÇä½ÅÎÌ¤Ï¡¢2021Ç¯3·î´ü°Ê¹ß¡¢5´üÏ¢Â³¤ÇÁ°Ç¯ÅÙ¼ÂÀÓ¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Âç·¿¹©¾ì¤Î²ÔÆ¯¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë°ËÆ£¥Ï¥àÊÆµ×HD¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÈÎÇä¿ôÎÌ¤Î³ÈÂç¤Ï»ê¾åÌ¿Âê¤À¡£Æ±¼Ò¤Ï¡¢Ìó200²¯±ß¤òÅê¤¸¤ÆÀÅ²¬¸©»°Åç»Ô¤Î¿©Æù²Ã¹©¹©¾ì¤ò·ú¤ÆÂØ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯ÅÙ¸åÈ¾¤Î²ÔÆ¯¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¹©¾ì²ÔÆ¯Á°¤Ë¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÈÎÇä¿ôÎÌ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤»¤Ã¤«¤¯Áý¶¯¤·¤¿À¸»ºÇ½ÎÏ¤â¥À¥Ö¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¼ý±×Î¨¤òÍî¤È¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¤½¤³¤Ç°ËÆ£¥Ï¥àÊÆµ×HD¤¬¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¶¯²½¤À¡£Æ±¼Ò¤Î´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ê¤É¥Þ¥¹¹¹ð¤Ë»ñ¶â¤òÅê¤¸¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Å¹Æ¬¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ÎÈÎÂ¥³èÆ°¤¬¼å¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¤½¤³¤ÇÈÎÂ¥³èÆ°¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤ò¿Þ¤ë¤Ù¤¯¡¢¥×¥í¥Þ¡¼¥±¥¿¡¼¤ò¥Ø¥Ã¥É¥Ï¥ó¥È¤·¤¿¡£º£Ç¯4·î¡¢ÆüËÜKFC¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÎCMO¡ÊºÇ¹â¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤À¤Ã¤¿ÃæÅèÍ´»Ò»á¤ò¡¢°ËÆ£¥Ï¥àÊÆµ×HD¤Ï¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö¤Î¾ïÌ³¼¹¹ÔÌò°÷¤ËÈ´Å§¤·¤¿¤Î¤À¡£
°ËÆ£¥Ï¥àÊÆµ×HD¤ÎÀÄÌÚ½ã°ì»á¡ÊÃæ±û±¦¡Ë¤È¥Ø¥Ã¥É¥Ï¥ó¥È¤µ¤ì¤¿ÃæÅèÍ´»Ò»á¡ÊÃæ±ûº¸¡Ë¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×½Ì¾®¤ÈÈÎÇä¿ôÎÌ³ÈÂç¤ÎÎ¾Î©¤È¤¤¤¦ÆñÂê¤òÆÍ¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Êµ¼Ô»£±Æ¡Ë
ÃæÅè»á¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Î¹¹ðÂåÍýÅ¹¤ò·Ð¤Æ¡¢2012Ç¯¤ËKFC¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥¶¡¼¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥ä¥à¡¦¥Ö¥é¥ó¥º¡×¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¢¥¸¥¢ÉôÌç¤ËÅ¾¿¦¡£¤½¤Î¸å¡¢2018Ç¯¤Ë¶ÈÀÓ¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜKFC¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤È¡¢500±ß¥é¥ó¥Á¤ä¡Öº£Æü¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¤Ë¤·¤Ê¤¤¡©¡×¤Ê¤É¡¢Æü¾ï»È¤¤¤òÂ¥¤¹¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢V»ú²óÉü¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡Ö¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ÆÌÌ¤Ç¾¡¤È¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Àï¤¤Êý¤ò¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¾¦ÉÊ¿ô¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¡¢¾¦ÉÊ¤´¤È¤ÎÈÎÂ¥³èÆ°¤¬ÉÔ½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÃæÅè»á¤ÏÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
Á´Êý°Ì¤Ç¤ÎÈÎÂ¥¤¬¥«¥®¤ò°®¤ë
2025Ç¯6·î¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿±ºÅÄ´²Ç·¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö²Ã¹©¿©ÉÊ¡¢¿©Æù¤ÎÎ¾»ö¶È¤È¤â¤Ë¼ý±×ÎÏ¤òÄì¾å¤²¤·¤Æ¤¤¤¯¡£²Ã¹©¿©ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Äã¼ý±×¾¦ÉÊ¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤ËÃíÎÏ¤·¡¢¸½ºß¤Î¾¦ÉÊ¿ô1400¥¢¥¤¥Æ¥àÄøÅÙ¤ò¡¢2026Ç¯ÅÙ¤ËÌó1000¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ø¤È½¸Ìó¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È·è»»ÀâÌÀ¤Î¾ì¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÂçÃÀ¤Ê¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Î½Ì¾®¤Ï¡¢Çä¤ê¾ì¤ò¼º¤¦¥ê¥¹¥¯¤ò¤Ï¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤â¤½¤â¿©ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¾®ÇäÅ¹¤ÎÇä¤ê¾ì¤Ë¾¦ÉÊ¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎ©¾ì¡£¡Ö¼ý±×À¤¬Äã¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÇöÍøÂ¿Çä¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤Ê¤É¤Î¾¦ÉÊ¤ÎÀ¸»º¤ò½Ì¾®¤¹¤ì¤Ð¡¢¾®Çä¥Á¥§¡¼¥ó¤«¤éÈ¿È¯¤ò¤Þ¤Í¤¡¢Â¾¤Î¾¦ÉÊ¤ÎÇä¤ê¾ìÌÌÀÑ¤Þ¤Ç¸º¤é¤µ¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¡×¡ÊÊ£¿ô¤Î¶È³¦´Ø·¸¼Ô¡Ë¡£
¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò½Ì¾®¤·¤Ä¤Ä¤âÈÎÇä¿ôÎÌ¤ò¿¤Ð¤¹¤È¤¤¤¦ÆñÂê¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤«¡£¾ÃÈñ¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾®ÇäÅ¹¤Î´Ø·¸¼Ô¤â¼æ¤¤Ä¤±¤ë¡ÈÁ´Êý°Ì¤Ç¤ÎÈÎÂ¥³èÆ°¡É¤¬¡¢°ËÆ£¥Ï¥àÊÆµ×HD¤Î¿·ÂÎÀ©¤Ë¤Ïµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜµ»ö¤Î¾ÜÊóÈÇ¤Ï¡¢ÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÍÎÁÈÇµ»ö¡Öµ´ÌÇ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¹¥Ä´¤Î°ËÆ£¥Ï¥àŽ¥Ž¥Ž¥¸µ¡¦ÆüËÜKFC¤Î¥×¥í¥Þ¡¼¥±¥¿¡¼¤òÈ´Å§¤·¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡© ¤µ¤é¤Ê¤ëÈÎÂ¥¶¯²½¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡È¤¢¤ëÆñÂê¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÊÄÑ Î¦À¸ ¡§ ÅìÍÎ·ÐºÑ µ¼Ô¡Ë