MC下埜正太がアーティストに「凸撃」訪問してインタビューする音楽トーク番組『音凸ちゅーずDAY』（ABCテレビ）。アーティストがレコードに書かれたトークテーマを「ちゅーず！」して、下埜の音楽知識と話術を武器に、ここでしか聞けないトークを展開します。

今回、下埜は東京にあるTV ASAHI MUSICを訪れ、夏が似合うアーティストに凸撃！

今回の音凸ターゲットは、11月に野外ワンマンLIVE「熱唱甲子園」の開催が決定した湘南乃風。ニューシングル「青春永遠-TV Size Edit-」では、新しい学校のリーダーズとのコラボも話題を集めています。

■音楽のおかげで、今も変わらず青春中！

下埜が用意した6つのトークテーマから最初にHAN-KUNが“ちゅーず”したのは「青春！」。「音楽ができているおかげで今も変わらず青春してるな」「楽屋で一緒にいる時間とかが部活っぽい」と語るHAN-KUN。ニューシングル「青春永遠-TV Size Edit-」（湘南乃風feat.新しい学校のリーダーズ）でも、ジェネレーションを超えて新しい学校のリーダーズとつながることができたといいます。若旦那は、彼女たちの生まれた年と湘南乃風のデビューがほぼ一緒の2003年だったことに驚いたそう。

続いて若旦那が“ちゅーず”したトークテーマは「タオル！」。下埜は「一番湘南乃風を感じるタオルを持ってきました」と、愛用する阪神タイガース佐藤輝明応援タオルを広げますが、若旦那いわく「湘南乃風のタオルはこの1.5倍。銭湯に行った時にバスタオル持って行かなくてもそれでいけるように」というのがこだわりだとか。しかし、SHOCK EYEには初耳だったようで…？ デビュー20年超で初めて知ったタオル秘話に、SHOCK EYEは「結構教えてくれないこと多いんですよ」と話します。

ヒットナンバー「純恋歌」の歌詞に登場する“おいしいパスタ”がたらこパスタであることも最近知ったというメンバー。HAN-KUNはそれまで友達にイカスミパスタだと語っていたそう！ しかもそのパスタはレトルトだという、新たな事実が判明した瞬間でした。

■若旦那が燃え尽きちゃう！ 甲子園ライブへの熱き想い

さらに若旦那が“ちゅーず”したテーマは「熱唱！」。11月15日に阪神甲子園球場で開催する関西“超”最大級の野外ワンマンLIVE「熱唱甲子園」について、若旦那は「今一番熱いかもしれない。本当これ集大成で、『死んでもいい』みたいな表現あるじゃないですか。本当に今そんな感じ」と語ります。それに対し、HAN-KUNは「あれ？ヤバイ燃え尽きちゃう」とツッコみ、RED RICEも頷きながら笑います。若旦那は「みんなに頼みたいことがあって。『六甲おろし』締めしたいな」と語り、HAN-KUNが「若旦那が歌ってお客さんを見送るってこと？」と返すと若旦那は「見送ってもいい」と頷きました。

続くトークテーマは「愛！」。“ちゅーず”したのはSHOCK EYEです。SHOCK EYEは「最近自分の中のテーマが、愛と調和なんですよね。どうしたら湘南乃風に愛を留まらせることができるかっていったら、調和を考えなきゃいけない」と熱くトーク。若旦那も「休日を取らないと調和は生まれないんですよ、絶対」と力説します。

下埜から、音楽を離れた休日の過ごし方を聞かれたKAN-KUNは「オフしたい。ずっと頭の中に（音楽が）あっちゃうから」とコメント。SHOCK EYEは「（KAN-KUNは）昔からいつもポケットにリリック帳が入ってたんですよ」と明かすと、KAN-KUNは「能力がある人と能力がない自分が分かるから。ほかのみんなと胸張って肩並べられないかもっていう不安感もあって過剰に時間を費やしているかもしれない」と明かしてくれました。そして下埜がRED RICEに「いかがですか？ LOVEと聞いて」と水を向けると、SHOCK EYEは「絶対あれだな」ともう答えが分かっている様子。RED LOVEからは「ゴルフが…」と、大好きなゴルフへの愛が語られました！

後編では、湘南乃風がコラボした浜田雅功とのレコーディング秘話も！

