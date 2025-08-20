¥É¥é¥Þ¡ØÂçÄÉÀ×¡Ùº´Æ£¹À»Ô¤«¤é¥³¥á¥ó¥ÈÅþÃå¡ª20Âå¤«¤é¤Î¡ÈÌÁÍ§¡É¤È¤Î¶¦±é¡¢¼ã¼ê¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â
Âç¿¹ÆîÊþ¡ßÁêÍÕ²íµª¡ß¾¾²¼Æà½ï¤Ë¤è¤ë¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÂçÄÉÀ×¡Á·Ù»ëÄ£SSBC¶¯¹ÔÈÈ·¸¡Á¡Ù¡£
ËÜÆü8·î20Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢Æ±¥É¥é¥Þ¤ÎÂè7ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
Âè7ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢°Ë³À¡ÊÂç¿¹ÆîÊþ¡Ë¤ÈÍÚ¡Ê¾¾²¼Æà½ï¡Ë¤ÎÌ¼¡¦ÈþÎ¤¡Êº£ßÀÍ¼µ±Çµ¡Ë¤ÎÃæ³Ø¤Î¿ô³Ø¶µ»Õ¡¦Ä®Âô¡Ê¥Þ¥®¡¼¡Ë¤¬¡¢³Ø¹»¤Î¥×¡¼¥ë¤Ç°äÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÈ¯¸«¤µ¤ì¤ë¡£
¿ÈÂÎ¤Ë¤ÏÌµ¿ô¤Î¤¢¤¶¤¬¤¢¤ê¡¢Ë½¹Ô¤ò¼õ¤±¤¿¸å¡¢¥Ó¥ë¤«¤é¥×¡¼¥ë¤ØÅ¾Íî¤·¤¿²ÄÇ½À¤âÉâ¾å¤¹¤ë¡£
»Ä¤µ¤ì¤¿Ä®Âô¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Î²òÀÏ¤ò»Ï¤á¤¿SSBC¤Ï¡¢ÅÅÏÃÄ¢¤Ë1000·ï°Ê¾å¤ÎÀ¸ÅÌ¤ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÆÍ¤»ß¤á¤ë¡£¤·¤«¤â¤½¤ÎÃæ¤ËÈþÎ¤¤ÎÈÖ¹æ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿°Ë³À¤ÈÍÚ¤Ï·ã¤·¤¯Æ°ÍÉ¤¹¤ë¡£
¼Â¤Ï¼«¼çÅª¤ËÈË²Ú³¹¤ÇÌë²ó¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Ä®Âô¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢À¸ÅÌ¤«¤é¤ÎÉ¾È½¤ÏË§¤·¤¯¤Ê¤¯¡¢µÕ¤ËÈ¿¼Ò²ñÀªÎÏ¤È´Ø¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¤È¤Î±½¤¬¡Ä¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï°ãË¡ÌôÊª¤Î²£Î®¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¾Ú¸À¤Þ¤ÇÈô¤Ó½Ð¤¹¡£
Ä®Âô¤¬½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿²ø¤·¤²¤ÊÅ¹¤òÆÍ¤»ß¤á¤¿Ì¾ÇÈ¡ÊÁêÍÕ²íµª¡Ë¤È°Ë³À¤Ï¡¢¤½¤³¤ÇÈ¾¥°¥ì½¸ÃÄ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼³Ê¡¦³¤ËÙ¡Ê¿¼¿å¸µ´ð¡Ë¤È½Ð²ñ¤¦¡£
SNS¾å¤Ë¤Ï³¤ËÙ¤È¤½¤Î¼ê²¼¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ä®Âô¤¬ÅÚ²¼ºÂ¤·¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤Þ¤ÇÎ®½Ð¡£¤Ï¤¿¤·¤ÆÇ®·ì¶µ»Õ¤Ë±£¤µ¤ì¤¿Î¢¤Î´é¤È¤Ï¡Ä¡£
¢¡º´Æ£¹À»Ô¤«¤é¥³¥á¥ó¥ÈÅþÃå¡ª
¤½¤ó¤ÊÂè7ÏÃ¤ÎÊüÁ÷¤òÁ°¤Ë¡¢µ×À¤½Ó²ðÌò¤Îº´Æ£¹À»Ô¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¡£
µ×À¤¤ÏÁêÍÕ±é¤¸¤ëÌ¾ÇÈ¤ÎÇìÉã¤Ë¤·¤Æ¸µ·Ù»¡Ä£Ä¹´±¡¢¸½ºß¤ÏÆâ³Õ´±Ë¼Ä¹´±¤òÌ³¤á¡¢SSBC¤ÎÁÏÀß¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¿ÍÊª¤À¡£
º´Æ£¤Ïº£ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖSSBC¤ÎÁÜºº¼«ÂÎ¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÇÉ¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÎ®¤ì¤â¤è¤¯¡¢ÁÜºº¤Î³Ë¤ÎÉôÊ¬´Þ¤á¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ëÉôÊ¬¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡Ö¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â½Ð±é¼ÔÁ´°÷¤ÎÇØ·ÊÅù¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤¬¸ÄÀ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¥É¥é¥Þ¼«ÂÎ¤Î¥°¥ë¡¼¥ô´¶¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¶¯¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Ê¡ÅÄÌ÷µÓËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ÉÁ¼Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
º´Æ£¤Ë¤È¤Ã¤Æ±óÆ£·û°ì¡¢¸÷ÀÐ¸¦¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÈÌÁÍ§¡É¤È¤Î¶¦±é¤â¡¢º£ºî¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤ò¶¯¤¯¤·¤Æ¤¤¤ëÍ×ÁÇ¤Î1¤Ä¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê20Âå¤Îº¢¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¤Ç¤¢¤ê¡¢60ÂåÈ¾¤Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸½¾ì¤Ç²ñ¤¨¤ë¤Î¤¬¡È¤³¤Î»Å»ö¡É¤ÎÌ¯¡£¤³¤ì¤¬À®Î©¤¹¤ë¤Î¤¬¡È¤â¤ÎÁÏ¤ê¤Î¸½¾ì¡É¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£²ó½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¼ã¼ê¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤â¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº´Æ£¤Ï¸ì¤ë¡£
¡Ö2¿Í¤È¤â»Å»ö¾ì¤Ç¤Îµï½»¤Þ¤¤¤¬ÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¸½¾ì¹¥¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¸½¾ì¤ËÆ±Ç¯Âå¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê¤¦¤ì¤·¤¤¤·¡¢¤Û¤Ã¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÍ¤é¤ß¤¿¤¤¤ÊÇ¯Âå¤Î¥Á¡¼¥à¤È¡¢¼ã¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Á¡¼¥à¤¬Äà¤ê¹ç¤¤¡¢¤½¤Î´Ø·¸À¤ÎÃæ¤Ç¡¢¾Ð¤¤¤âÈá¤·¤ß¤âÅÜ¤ê¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¡½¡½¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤ª¤â¤·¤í¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº£¸å¤Ø¤Î´üÂÔ¤â´ó¤»¤¿¡£