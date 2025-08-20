

自由はとても大切なものだとして、放任をしていては自由はみな平等には得られない。アメリカ合衆国という最も裕福な国ですら、自由は平等にあるとは言えない（写真：gandhi／PIXTA）

【話題の新刊】ノーベル賞経済学者スティグリッツが描く、これからの経済社会に関するビッグピクチャー『スティグリッツ 資本主義と自由』

ミルトン・フリードマンは1940年代から活躍し現在の“新古典派経済学”あるいは“新自由主義”の形成に貢献した重鎮であり、1980年代の英サッチャー政権やアメリカ・レーガン政権を生み出した経済学者として、現在に続く“主流派”を主導した。その影響力の巨大さを考えれば、フリードマンは当時の世界最強の経済学者といってもいいだろう。

ジョセフ・スティグリッツが現代の最強経済学者だとすれば（前回参照）、フリードマンはその前の世代の最強経済学者であった。

フリードマンはすでに故人ではあるが（2006年死去）、経済思想としては主流派としていまなお君臨している。両者はいま、その経済思想の盟主の座を巡って、最強同士の激烈なバトルを行っている。

フリードマンの主著『資本主義と自由』、そしてスティグリッツの最新著作『スティグリッツ 資本主義と自由』、双方を補助線にしながらその世紀の対決をガイドしていこう。

“主流派”とは何か

まず前段として背景の説明を必要最小限でしてみたい。経済学には学派、流派がある。細かい差異を考慮に入れれば数十にもなるような多様な考え方が経済学には存在し、派生過程や示唆する帰結によって遠縁近縁も存在するが、その時点で多数派として最も勢いがある学派のことをいわゆる“主流派”と呼んでいる。





主流派になればアカデミアにおいても職を得やすく研究資金も潤沢となり、実務界でも重要ポストに起用され影響力を増しやすい。必ずしも主流派でなくともよいのではないか、という意見ももちろんあるだろう。

しかしながら社会科学の、とりわけ“経済の医者”たる経済学に関しては主流派にいられるかどうかが現実的にはかなり重要で、時に残酷なまでに命運を分けてしまう。これは経済学者においても社会にとっても、ということだ。

いま現在の世界的な経済学の主流派は「新古典派経済学」と呼ばれる。

フリードマンは新古典派経済学がいま主流派として君臨するその立役者であり、尊敬を集め、その影響力を誇ることで最強経済学者となった。

新古典派経済学は“古典派”がつくことからも明らかなように、経済学的には非常にオーソドックスな考えを基本にしている。18世紀のアダム・スミスから始まる、自由市場の“神の見えざる手”による理想的なリソース配分を経済活動の原動力にしようという考えだ。

この考えはシステム論的な強靭さをもち、王政などの封建主義的な重商主義を打ち負かすほどの合理性を持っていた。

しかし大きな弱点もあった。それは歴史的事実として不況を克服できなかったのだ。また不況は連鎖して、その帰結として世界的に戦争が多発することにもつながってしまった。

当時の主流派である古典派は、「いずれ市場が解決する」「よくないところが淘汰されるためのプロセスなのだ」と言うばかりで不況に対応することができずに、経済の医者としての信頼を徐々に失っていった。

これが19世紀終わりから20世紀初頭にかけての状況であり、古典派が主流派として行き詰まり、世界情勢としては国家間の紛争が頻発していく暗澹たる時期と重なっている。

古典派の衰退と“ケインズ経済学”の台頭

そして古典派が名実ともに主流派から陥落する事件が起こる。きっかけは、ジョン・メイナード・ケインズによる古典派批判で、ケインズ自身は当時の古典派の聖地であるケンブリッジ大学で将来を嘱望される経済学者であった。ケインズは古典派の経済学を丹念に検証し、その弱点を見つけて修正を行っていた。その論争は身内での戦いであったが故に壮絶なものであった。

古典派が処方箋を出さないタイプの医者であるのに対し、ケインズは有効だと思われる処方を積極的に行う。とくに“有効需要”と呼ばれる概念を提出して、たとえば不況の際の公共事業によって経済を刺激することで一時的なスランプを脱出できると説いた。

それらは実行に移されて、ケインズは実際に効果を上げていく。古典派がなすすべがなかった不況は新しいケインズ経済学で克服できる、という“福音”は不況や戦争に疲弊した世界に“ケインズ革命”として瞬く間に広がっていった。そのための経済の医者も大量に必要になり、ケインズ経済学は大潮流になっていく。ケインズはこの時代のまごうことなき最強経済学者となったのだ。

財政出動で有効需要を作り出す経済政策運営は、のちにニューディール政策と呼ばれる。その施策を行うアメリカの政治家や官僚は“ニューディーラー”と呼ばれていた。

ニューディーラーたちが第2次世界大戦前後の英米で効果を上げ始めると（たとえばテネシー川流域公社の経済的成功）、ケインズ経済学は一気にその地位を高め、その華々しい成功により名実ともに主流派となったのである。

しかし、そのニューディーラーの成功ゆえに、経済の医者としての役割が徐々に消えてしまう。弱っていないときの過剰な投薬は無駄であったり副作用もあるものだ。古典派からは「それは社会主義や共産主義の発想ではないのか？」「腐敗の温床になる」といった批判が出てくることにもなった。

また古典派はこの時期に手をこまねいていたわけではなく、自由市場モデルを数学的に着実に強化して、徐々に自信を取り戻していく。数学で武装された古典派モデルは精細でかつ機能美を感じられるもので、その新しい古典派モデルを研究する経済学者は自分たちを“新古典派”と呼ぶようになり、経済学を科学の域に高めようと切磋琢磨していた。

おりしもの世界的なコストプッシュインフレにオイルショック等の突発的な地政学的情勢も重なり、ニューディーラーはスタグフレーション（物価高を伴う不況）に有効な処方箋を示せないまま勢いを無くしていく（1960-70年代）。

その頃にニューディーラー批判、ケインズ経済学批判の急先鋒として注目され名を馳せたのがフリードマンであり、新古典派経済学陣営の中心人物となった。

存命ではもはやなかったが当時まだ最強だったケインズを思想的に倒せる、その野望を託されたフリードマンは、期待に応え歴史的事実として古典派/新古典派の主流派返り咲きに大貢献をしたのである。

フリードマンのテーゼ「資本主義と自由」

フリードマンの主張は1940年代から行われ幅も広いものだが、集大成として、また記念碑的なものとしてよく引かれる著書が『資本主義と自由』（1962年）だ。

マーガレット・サッチャーが読んで影響を受け、英首相時代のサッチャリズムのベースにしたとも言われ、フリードマンの資本主義経済と自由に関する考えとして広く読まれている名著である。

主張はシンプルで、できるだけ（資本が自由に取引される）市場に任せればよい、それが最も効率がよく無駄も少なくなる。政府の介入が多ければ無駄が増え最適な配分が起こらず、物価も高くなり、腐敗も起こり、経済が停滞してしまう、という。

読めば、（経済学を学んだ人であればとくに）経済学の古典派のエッセンスを現代的な内容で理解でき、そこにシステム論的な美しさを感じるだろう。個人に選択の自由があり、自由が自身のありたい姿と社会善を作り、自由だからこそ調和する。新古典派から喝采を浴びたその論旨には責任と誇らしさを感じる人も多かったのではないだろうか。

また、数学で武装はしているとはいえ、これは処方箋を出さないタイプの経済の医者であることは明らかだろう。出さないほうがよい理由を精緻に展開している。

そのうえでさらに、十数の“やめるべき処方箋”リストも挙げている。たとえば以下のようなものだ。

・農産物の買取保証価格制度

・輸入関税および輸出入制限

・家賃統制

・最低賃金法

・詳細な産業規制

・ラジオ・テレビの規制

・社会保障制度

・職業免許制度

・公共住宅

・徴兵制度

・国立公園の管理

・郵便事業の独占

・公共事業による雇用創出

・企業への直接補助金

（など）

自由放任を良しとする氏の特徴がよく表れているが、これらは当時すでにニューディーラーたちが行っていたか、行おうとしていたことに符合する。そんなものは無用であるばかりか害すらあり、介入せずに市場に任せておけば良く、その経済主体の自由こそが経済的な適切さと政治的な正しさを担保するのだと宣言する。新古典派（経済学）を基本とした新自由主義（の政治）の時代の到来を予言したのである。

「経済的自由は、それ自体が目的であるだけでなく、不可欠な政治的自由の手段でもある。」

「政府の役割は、ルールを作り、審判をすることであり、プレイヤーとしてゲームに参加することではない。」

「自由市場は、差別をなくす最も効果的な手段である。」



（フリードマン『資本主義と自由』）

フリードマンへのスティグリッツの世紀の反論

それらへのスティグリッツの反論だが、これはまず氏の発言から直接引くほうが良いだろう。

私は1960年代後半に、シカゴ大学で開催したセミナーでフリードマンと対談するにあたって、市場は効率的にリスクに対処できないことを証明してみせたことがある。私が一連の論文を通じて立証したその結果は、執筆から半世紀がたったいまも論破されていない。

そのときの対談は、間違っているのは私であり、市場は効率的だというフリードマンの主張から始まった。そこで私は、自分の証明のどこに誤りがあるのかを指摘するよう相手に要請した。ところがフリードマンは、自分の主張や市場信仰に立ち返るばかりで、結局対談は行き詰まってしまった。



（『スティグリッツ 資本主義と自由』）

ここで言う一連の論文とは、“市場の失敗”に関するものだ。

古典派経済学者はアダム・スミスの言う“神の見えざる手”を重視するが、アダム・スミス自身が条件付きでそれを主張していたことを彼らは忘れてしまっていて、実際に検証をしてみてもむしろ市場の限界を「露呈」するばかりだったという。

前回の稿でも説明したが、実際には「非対称性」「外部性」その他のさまざまな要因で市場は容易に機能不全に陥ってしまう。そしてその論考は当時も今も論破されていないというのはその通りである。その成果をもってノーベル経済学賞も受賞した。

しかし、当時のフリードマンはそのことにまったく取り合わなかった、ということのようだ。これが事実であれば、なかなか衝撃的なエピソードではある。

「無制限の自由論」の危険性

もし、スティグリッツが述べる経済の姿が実際なのであれば、フリードマンの考える市場の姿と自由主義は“そうであってほしい”という単なる空想的な理想像だということになる。学者としてその状況を危惧し、適切な介入をしない場合の影響を討論したい、自身に誤りがあるのであればぜひ反論もしてほしい、というスティグリッツの気持ちも理解できるだろう。

スティグリッツの前提に立てば、自由はとても大切なものだとして、放任をしていては自由はみな平等には得られない。そもそも自由を行使する出発点にすら立てない人々はどうするのか、という疑問は当然出てくる。アメリカ合衆国という最も裕福な国ですら、自由は平等にあるとは言えない。

それを不問にした無制限の自由論はまさに“選択の自由”ではなく“搾取される機会”になってしまう危険性がある。「オオカミにとっての自由は、往々にしてヒツジにとっての死を意味する」（アイザイア・バーリン）ことにならないか、というわけである。

当然だが、スティグリッツももちろん介入による無駄や腐敗を良しとはしていない。政府批判、IMF批判をはじめ、人一倍腐敗には嫌悪感を持っている。腐敗を排し、大切な自由を皆が手にできる“賢い”施策の実施を説く、そのための理論であり方策論がスティグリッツの“プログレッシブ・キャピタリズム”（進歩的な資本主義）であり、彼の政治経済学の中心に据えられている。

そのなかで、スティグリッツは“小さすぎる政府”の悪影響に対して警鐘を鳴らしている。「格差の再生産がそれにより促進し、オオカミがさらに肥えヒツジが日々怯えて暮らす、その装置となってはいないか、それを（誰かが）意図していないか？」と新自由主義の欺瞞を批判するのである。

実際にポピュリズムを生み出してきたのは？

また余談だが、『隷従への道』（The Road to Serfdom）で有名なフリードリヒ・ハイエクは早期からのケインズの批判者で、自由主義のスランプはむしろ生態系のように適者生存と新陳代謝によって経済環境を強化する“痛みを伴うプロセス”だと主張している。

そんなハイエクに対して、（The Road to Freedomを説く）スティグリッツはフリードマンと同等かそれ以上の危うさを感じているようである。

フリードマンとハイエクは、資本家たちの思想的しもべだった。政府の役割や共同行動の縮小を望み、世界大恐慌（金融政策の不適切な運営）など、経済の失敗と思われるあらゆる出来事を政府のせいにした。

そして、どのような経済状態がファシズムや共産主義につながったのかという歴史的現実を無視し、自由市場に対する政府介入こそが全体主義につながると主張した。だが、実際にポピュリズムを生み出し、繰り返し社会を独裁主義へと向かわせてきたのは、大きすぎる政府ではなく、小さすぎる政府（その時代の重要問題に対して十分な対処をしない政府）なのである。



（『スティグリッツ 資本主義と自由』）

炎がほとばしるかのようなスティグリッツ渾身の、しかも半世紀以上をかけた積年の反論である。スティグリッツの新著にはこのように自由を巡る鋭利な問題提起や熱い反論、具体的な提案が随所にちりばめられている。フリードマン亡き今、（主流派の）誰がこのスティグリッツの主張に反論ができるだろうか。

（佐々木 一寿 ： 経済評論家、作家）