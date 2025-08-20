『ちはやふる－めぐり－』（日本テレビ系）の第7話の次回予告にて、新田真剣佑の出演が発表された。現在、放送中の日曜劇場『19番目のカルテ』（TBS系）でも、外科医の東郷康二郎役としてレギュラー出演を果たしている新田。4年前に海外へ拠点を移してからは国内で観られなくなっていた彼の芝居を、今年はコンスタントに堪能できる年となっている。

新田といえば、これまでの映画『ちはやふる』シリーズで主人公・千早（広瀬すず）の幼なじみである綿谷“新”を演じたことをきっかけに、同キャラクターの名前にちなんで“新田”真剣佑という芸名に改名したことでも知られている。

そんな思い入れ深い『ちはやふる』の世界に彼が戻ってくるまでに、現実では7年の月日が経った。その間における多方面での活躍ぶりは周知の事実だろう。ただ、彼の俳優としての原点には、やはり『ちはやふる』の存在がある。

彼が演じた新は、『ちはやふる』のなかでも特別な立ち位置にいるキャラクターだ。千早が競技かるたを始めるきっかけとなった人物であり、彼女にとっては憧れを超えた同志とも言える存在でもある。しかし、新は永世名人である祖父を亡くしたことで、自身の夢だったかるたの名人を目指すための気力を失ってしまう。それでも、千早や太一（野村周平）が新しい仲間たちとともにかるた部を創設して奮闘する姿を見て、もう一度、ふたりと約束したかるたの道を志すことを決意する。

普段は福井弁での穏やかな話ぶりと落ち着いた声のトーンが印象的な新だが、新田が演じる彼の澄ました表情の裏側は、どこか静かな熱を帯びている。そして、競技かるたの試合になると温厚な雰囲気が一変し、自陣にある札も敵陣にある札も正確に射抜いていく。その顔つきが真剣になればなるほど、新田のまとう空気が“綿谷新”の色に染まっていくのがわかるようだった。

そして何よりも、新がかるたを取ることへの迷い、それでも約束を守りたい葛藤が映像を通して芯に伝わってくる。映画で新を演じるために、短期間ながら福井県でひとり暮らしを送っていたという役作りの徹底ぶりからも窺えるように、新田が賭けた情熱はそのまま『ちはやふる』の新として、純度を保ったまま受け継がれていた。

その後、映画『サヨナラまでの30分』（2020年）では、メジャーデビュー目前に解散したバンド「ECHOLL」のカリスマ的ボーカル・アキとして、本作で4度目の共演となる北村匠海とともにW主演を飾る。新田が演じるアキはすでに亡くなっており、北村が演じる颯太とカセットテープを介してひとつの体を共有する役柄。ストーリー上、一人二役をこなす北村の演技力にどうしても目がいってしまいがちだが、突飛な行動で颯太を翻弄しながらも、ついつい心を許してしまう人たらしなアキの姿を、自信満々で強気な姿勢を崩さない新田の芝居が見事に体現してくれた。

大切なバンド仲間や恋人を残して死んでしまったことへの後悔を滲ませながらも、自分の世界に閉じこもる颯太の背中を押してあげたい。その思いが特に現れているのが、切れ味鋭い瞳の中に潜む慈しむような優しい眼差し。改名前の“真剣佑”時代に出演した日曜劇場『仰げば尊し』（2016年／TBS系）の木藤良蓮を演じたときにも見せたあの眼差しこそ、新田の類まれなる素質であるように思う。

そして、海外に拠点を移して以降、世界で大きく名を上げるきっかけになった出来事が、Netflixで独占配信されたオリジナルドラマシリーズ『ONE PIECE』（2023年）のロロノア・ゾロ役に抜擢されたことだ。

寡黙で表情を変えることはあまりないが、どんな苦難にも屈することのない意思の強さこそゾロの真骨頂。新田が演じるゾロは射抜くような眼光の鋭さを持ちながらも、少女が作ったおにぎりを拾って食べて「おいしい」と呟く姿にはぶっきらぼうな優しさが感じられた。

雪代縁を演じた『るろうに剣心 最終章 The Final』（2021年）でも見せた剣さばきが、本作の戦闘シーンでも存分に活かされている。ゾロの戦闘スタイルをリアルに再現するには骨が折れただろうが、剣豪としての佇まいを意識しながらも、柔ではなく剛で押し切るゾロらしい剣術を披露してくれた。

特に世界一の大剣豪である“鷹の目”ジュラキュール・ミホーク（スティーヴン・ウォード）と相対した際は、圧倒的な力の差にも臆せずに、果敢に立ち向かうゾロの姿が映し出される。最後に「背中の傷は剣士の恥だ」と相手の斬撃を正面から受け止める姿は、原作漫画でも屈指の名シーン。麦わらの一味のなかでも根強い人気を誇るキャラクターだけに、計り知れないプレッシャーもあっただろうが、覚悟を決めたゾロの勇姿を新田は見事に演じきった。

さまざまな役柄を経験して『ちはやふる』の世界に戻ってきた新田。映画シリーズから10年の月日が経過した『ちはやふる－めぐり－』で登場する新は、名人として君臨しているとのことで、あの頃から彼がどのように成長しているのかも気になるところだ。

ただ、何よりも青春時代を豊かに彩ってくれた『ちはやふる』の世界が、こうしてまた現代にめぐり、当時のキャスト陣も変わらずに再登場してくれることが嬉しい。まだ明確に姿を現していない千早と太一も含めて、彼らが戻ってくるときをワクワクして待っている。

（文＝ばやし）