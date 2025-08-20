「全国高校野球選手権・準々決勝、山梨学院１１−４京都国際」（１９日、甲子園球場）

山梨学院は昨夏優勝・京都国際に１１得点で大勝。２１日の準決勝は日大三−県岐阜商、沖縄尚学−山梨学院で行われる。

どよめきを耳にしながら、右手を突き上げた。左翼ポール際に突き刺した横山悠捕手（３年）の一撃が反撃の合図となる。昨季王者、京都国際のエース・西村から同点ソロを放ち、「チームとしても波に乗っていけた」と攻略の口火を切った。

二回先頭。変化球が３球続くと、捕手らしい読みが働いた。「４球続けては来ないだろうと。（内角に）入ってくる直球を待った」。狙い通りの球を仕留め、昨夏の“胴上げ投手”から公式戦初本塁打。「去年の優勝校に勝ち切れたのは大きい」と汗を拭った。主砲が突破口を開き、一挙５得点で逆転に成功。１３安打１１得点と圧倒した。

今大会は３試合３１得点で１試合平均１０・３３得点の猛打が際立つ。夏の大会最多得点（記録が残る１９７０年以降）は、浅村（現楽天）が主軸だった２００８年の大阪桐蔭が記録した、６試合６２得点で１試合平均１０・３３得点。山梨学院はこれに並ぶ破壊力で快進撃を続けている。

試合前日の１８日、選手は相手左腕の映像をみっちり３時間かけてチェックした。「選手があれだけ分析しているのは、おそらく代表校の中でも珍しいんじゃないかな」と話すのは吉田健人部長（２８）。強打の裏にはナインの研究熱心さがある。

２３年にセンバツを制すも、今夏まで１０度の夏の甲子園では２勝した経験がなかった。昨年の冬場は各自が１０キロの丸太を持って５０メートル走を４０本も走り、心身を鍛えた。初の栄冠まであと２勝。自慢の攻撃で一気に駆け上がる。