「全国高校野球選手権・準々決勝、県岐阜商８−７横浜」（１９日、甲子園球場）

準々決勝４試合が行われ、県岐阜商が今春優勝・横浜との延長十一回タイブレークの末、８−７でサヨナラ勝ち。２００９年以来１６年ぶりの準決勝進出で、１９年・明石商以来となる公立勢で唯一の４強入りを果たした。山梨学院は昨夏優勝・京都国際に１１得点で大勝。日大三も昨夏準優勝・関東第一との１５年ぶりの東京勢対決を制し、１日で今春Ｖ校、昨夏Ｖ＆準Ｖ校が姿を消した。２１日の準決勝は日大三−県岐阜商、沖縄尚学−山梨学院で行われる。

負けて帰るつもりだった。ただ、県岐阜商らしく、明るく楽しい野球を貫くことは、忘れなかった。そこに、激戦の末の勝機が待っていた。

初回１死一塁、内山元太内野手（２年）の適時二塁打で先制すると四回には２死無走者から小鎗稜也捕手（３年）以下の３連打で追加点。五回にも２点を加えた。

ただ、六回に３点を返され、八回に追いつかれる。試合は延長タイブレークへ。十回無死一、二塁はバント処理のミスから３失点。失点は全て、投手と内野手の失策が絡んだ。優勝候補筆頭の今春王者相手にミスが出れば、命取りを意味する。

しかし、県岐阜商は、違った。終盤までリードを奪い、また同点の九回には１死二、三塁などギリギリまで追い詰めた。

俺たち、あの横浜相手に頑張ったよなあ−。そんな思いが勝り、いくらミスが出ても、誰も暗くならない。３点を追う十回。「満足。あとは思い切り楽しんで帰ろう、と話してました」と小鎗。その小鎗に無死満塁で打席が訪れる。

これまで３試合で１２打数１安打。藤井潤作監督（５３）から「『０割バッター』とイジってもらえて、それでみんなも明るくなるのでうれしかった」とどこまでも前向きな男が、横浜・奥村頼の直球を、左中間へかっ飛ばす。同点二塁打。そして延長十一回２死一、三塁。坂口路歩内野手（３年）が「絶対打ってやる」と左前へ、激戦にピリオドを打つサヨナラ打だ。

公立校として６年ぶりベスト４。創部１００年の同校にとっては１６年ぶりだ。決勝進出なら６９年、優勝だと８９年ぶり。伝統を背に「ここまで来たら、頂点を狙いたいですね」と小鎗。帰るのはそれからでいい。