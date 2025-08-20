◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ヤクルト２―１５巨人（１９日・神宮）

神宮に花火が上がった直後の回に、リチャードが大花火を打ち上げた。９―１の６回２死満塁。丸山翔のスライダーを仕留めると、打球はバックスクリーンに飛び込んだ。プロ初本塁打だったソフトバンク時代の２１年９月５日・オリックス戦以来、移籍後初の満塁弾。自己最多４安打、同タイの６打点だ。それでも「ラッキーって感じ。（本塁打は）全然飛んでなかった。でも本塁打になったんで良かったです」と謙虚に語った。

２回は三塁内野安打、３回は左前打とともに変化球を安打にした。６―１の５回１死二、三塁ではランバートの初球、内角低め速球を中前へ運び、右腕をマウンドから引きずり降ろす２点適時打。日頃から試合前練習で阿部監督から多くの指導を受けており、詳細は伏せたが「監督と練習で取り組んでいることを出すことができました」と感謝した。

現在の打率は１割８分９厘。自身の課題を分かっているからこそ、試合後に表情を崩すことなくクラブハウスへ歩を進めた。「継続力がないので。継続できるように頑張ります」。とにかく存在感を示し続け、進化を遂げる。