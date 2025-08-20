「全国高校野球選手権・準々決勝、日大三５−３関東第一」（１９日、甲子園球場）

日大三が昨夏準優勝・関東第一との１５年ぶりの東京勢対決を制し４強入り。２１日の準決勝は日大三−県岐阜商、沖縄尚学−山梨学院で行われる。

快音が響いた瞬間、３万１０００人の視線が聖地の青空へと集中した。文句なし−。名門・日大三の４番を２年生で担う田中諒内野手が放った打球は、大きな弧を描き左翼席へ飛び込んだ。

「（相手先発の）坂本くんの鋭いカーブを狙って打席に立ちました」

４−２の五回２死。カウント３−１から、狙い通りに投じられた高めカーブを逃すはずがなかった。「たたくより、運ぶ意識」。低反発バットであっても関係なし。節目の高校通算２０号ソロを放り込み「今までで一番飛んだ。良いスイングができた」とうなずいた。１１日の豊橋中央との１回戦で放った決勝ソロに続く今大会２号。新基準バット導入後は初となる１大会複数本塁打を刻んだ。

３年生がズラリと並ぶ打線の中心にいる。「打てなかった日の次の試合はすごいプレッシャーがあります」。重圧は大きい。それでも、それを背負うだけのポテンシャルは先輩たちも認めるところだ。西東京大会の開幕直前、練習試合で結果が出ず下を向いていた４番に、３番を打つ主将の本間律輝外野手（３年）は厳しい言葉をかけた。

「『そういうことをしていたら、おまえだけじゃなくてチームが勝てない』と言いました。諒も変わってくれて４番の自覚が出てきた」

１５年ぶりの東京対決で主軸としての役目を果たし「次も自分のスイングをしたい」と田中諒。２０１１年以来１４年ぶりの頂点へ、全力でバットを振り抜く。