◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１３日 ▽準々決勝 県岐阜商８×―７横浜＝延長１１回タイブレーク＝（１９日・甲子園）

４強が出そろった。８強で唯一の公立校・県岐阜商がセンバツ王者の横浜を延長１１回タイブレークの末、サヨナラで撃破。１６年ぶり８度目のベスト４進出を決めた。延長で３点差を追いつき、１１回に劇的なサヨナラ勝ち。生まれつき左手の指が欠損しているハンデを持つ横山温大外野手（３年）は「７番・右翼」で先発出場。初回、美技でピンチを脱出して聖地の雰囲気を変えると、４回には４戦連続安打を放ち、攻守に躍動した。２０日は休養日。２１日の準決勝で日大三（西東京）と激突する。山梨学院と沖縄尚学は初の４強入り。

サヨナラの打球が左前に抜けると、拳を突き上げた。県岐阜商の４番・坂口路歩（ろあ）が延長１１回、２時間４２分の激闘に終止符を打った。「うれしいのひと言。最高です」。３回戦まで計１失点だった横浜から１６安打８得点。鋭いスイングと驚異的な粘りで春夏連覇の夢を打ち砕いた。

今春センバツＶの横浜相手に序盤５回までの４点リードも追いつかれた。９、１０回と相手の２度の「内野５人シフト」にサヨナラを阻まれた。それでも１０回に３点差を追いつき１１回、死闘の末倒した。

横山の美技が大甲子園の雰囲気を変えた。初回２死二塁。ピンチで、４番・奥村頼人の打球が右翼後方へ飛んだ。「絶対に先制点はやらない。なんとしてでも捕ってやる」。背走しながら追い、右腕を伸ばしてジャンピングキャッチ。生まれつき左手指が欠損しているがハンデは感じさせない。チームを救うミラクルプレーに、球場中からの拍手が鳴りやまなかった。「普通は抜けてますよね。あれを執念で捕るので、本当にすごい子だなって」。相手の村田浩明監督もうなった。

打撃でもみせた。４回２死一塁で、来秋ドラフト上位候補の最速１５２キロ右腕・織田翔希の１４６キロ直球を左前にはじき返して４戦連続安打。「速い球を意識していた。逆方向に打てたので良かった」。チャンスを拡大し、貴重な２点目につなげ、今大会試合前まで３試合２３回２／３連続無失点だった怪物右腕をこの回途中でＫＯした。

試合前日の１８日、ナインは横浜の投手陣を打ち崩すべく、打撃マシンを１４５キロに設定。速球に打ち負けないコンパクトな打撃を徹底した。横山は「昨日から速い真っすぐを練習してきたので、その成果。しっかり捉えられて良かった」と笑みをこぼした。

戦前に春夏の甲子園を４度制した古豪が、創部１００年の節目に１６年ぶりの４強入り。公立校では明石商（兵庫）以来６年ぶりだ。８９年ぶりの夏の頂点も確かに見えてきた。横山は「全国制覇を目標に今までやってきた。しっかり勝ち切って、こういうハンデがあってもみんなと同じようにできることを示したい」。今は強打者の一人として、頂を捉える。（北村 優衣）

◆県岐阜商 １９０４年創立の県立校。全校生徒１０７５人（うち女子５１７人）。野球部は１９２５年創部。夏の選手権には出場３１度、優勝１度、準優勝３度。センバツは出場３０度、優勝３度、準優勝３度。主なＯＢに高木守道（元中日）、和田一浩（元中日）、石原慶幸（元広島）、佐々木泰（広島）。