£Ê£±¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¥Û¡¼¥à¡¡¡Ö¥ì¥â¥ó¥¬¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÊ¿ÄÍ¡×¤Î°¦¾Î¤ò·ÑÂ³¡¡¥·¡¼¥º¥ó°Ü¹Ô¤Ë¤âÂÐ±þ
¡¡¿ÀÆàÀî¸©Ê¿ÄÍ»Ô¤Ï£±£²Æü¡¢Ê¿ÄÍ¶¥µ»¾ì¡ÊÆ±»ÔÂç¸¶¡Ë¤Ê¤É£´»ÜÀß¤Î¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥Ä¡ÊÌ¿Ì¾¸¢¡Ë¹¹¿··ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±¶¥µ»¾ì¤ÎÌ¿Ì¾¸¢¤Ï°ú¤Â³¤¥ì¥â¥ó¥¬¥¹¡ÊÆ±»Ô¹âº¬¡Ë¤¬»ý¤Á¡¢¡Ö¥ì¥â¥ó¥¬¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÊ¿ÄÍ¡×¤Î°¦¾Î¤¬·ÑÂ³¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Æ±¶¥µ»¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÆ±¼Ò¤È¤Î¹¹¿··ÀÌó´ü´Ö¤ÏÍèÇ¯£²·î£±Æü¡Á£²£°£³£±Ç¯£··î£³£±Æü¤Î£µÇ¯È¾¤Ç¡¢·ÀÌó¶â³Û¤ÏÇ¯³Û£²£°£²£±Ëü±ß¡£²áµî¤Ë¤ÏÂ¾¼Ò¤¬Ì¿Ì¾¸¢¤ò¼èÆÀ¤·¡Ö£Ó£è£ï£î£á£î£Â£Í£×¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÊ¿ÄÍ¡×¤¬°¦¾Î¤À¤Ã¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¸½ºß¤ÎÆ±¶¥µ»¾ì¤ÎÌ¿Ì¾¸¢·ÀÌó´ü´Ö¤Ï£µÇ¯´Ö¤À¤¬¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼£Ê£±¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Î¥Û¡¼¥à¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢£Ê¥ê¡¼¥°¤¬£²£¶¡Á£²£·Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é³«Ëë»þ´ü¤ò£¸·î¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Ë°¦¾Î¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¹¹¿··ÀÌó¤Ï£¶¥«·îÄ¹¤¤£··îËö½ªÎ»¤È¤·¤¿¡£