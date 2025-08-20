µÜÇ÷ÇîÇ·¡¢¾¾ËÜ¿Í»ÖÂð¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤ËÊ¹¤¤¤¿¡È¾×·â¤Î¸ÀÍÕ¡É¤ò¾Ò²ð¡ÖËÜµ¤¤Ç·Ý¿Í¼¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×
¸µ±«¾å¤¬¤ê·è»àÂâ¤ÎµÜÇ÷ÇîÇ·¡Ê55¡Ë¤¬20Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖµÜÇ÷¤Ç¤¹¥Ã¡ª¡×¤ò¹¹¿·¡£¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¾¾ËÜ¿Í»Ö¤Î¼«Âð¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Î¡È¾×·â¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢µ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢ÎÉ¤Á¤ã¤ó¤È¶â¤Á¤ã¤ó¤Î2¿Í¤«¤é¥º¥±¥º¥±¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÏÃ¤ò¼ÁÌä¹¶¤á¤Ë¤µ¤ì¤ë¥È¡¼¥¯¤Ê¤É¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¾¾ËÜ¤ÎÏÃÂê¤Ë¡£µÜÇ÷¤¬¡Ö½é¤á¤Æ¡ÈÅ·²¼¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¾¾ËÜ¿Í»Ö¤µ¤ó¡É¤Î¤ª²È¤Ë¤ª¸Æ¤Ð¤ì¤·¤Æ¡£¡È¥á¥·¹Ô¤³¤¦¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤É¤¨¤é¤¤Éô²°¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥ï¥ó¥Õ¥í¥¢¡ÊÁ´Éô¤¬¾¾ËÜ¤Î¼«Âð¡Ë¤Ç¤¹¤è¡£¥É¥¢³«¤±¤¿¤é¥É¡¼¥ó¤È¡Ê¹¤¤¡Ë¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È³¬ÃÊ¤¢¤¬¤Ã¤¿¤é¥Ó¥ê¥ä¡¼¥ÉÂæ¤â¥É¡¼¥ó¤Ã¤Æ¡£²¿¾ö¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡Ê¤Î¹¤µ¤Î¡ËÀ¨¤¤¤È¤³¤í¡£¡Ê¹¤µ¤Ë¶Ã¤¤¤ÆµÜÇ÷¤¬¡Ë¡È¤ï¤¡¡Á¡É¸À¤¦¤Æ¡×¤ÈÅö»þ¤Î¾¾ËÜÂð¤Î¹¤µ¤Ê¤É¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤Î»þ¡¢²¶¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ1¿Í¤ä¤Ã¤¿¤ó¡£¤¹¤Ã¤²¡¼¤Ê¡¼¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Æ¡£¡Ê¤½¤·¤¿¤é¾¾ËÜ¤«¤é¡Ë¡ÈÀè¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¿©¤ª¤¦¤«¡©¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢5000±ßÅÏ¤µ¤ì¤Æ¡È¤É¤óÊ¼±ÒÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¡É¤Ã¤Æ¡£°ì½Ö¥Ñ¥Ë¥¯¤Ã¤¿¤ï¡£¥Õ¥«¥Ò¥ì¤È¤«¿©¤Ù¤ì¤ë¤ó¤ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤é¡È¡ÊÂ¨ÀÊ¥«¥Ã¥×ÌÍ¤Î¡Ë¤É¤óÊ¼±ÒÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¡É¤Ã¤Æ¡£¡È¤¢¡Ä¡¢Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡É¤Ã¤Æ¡£¡ÊÅö½é¤Ï¡Ë²¿¤«¤ÎÍ½È÷¤ËÃÖ¤¤¤È¤¯¤¿¤á¤Î¤ä¤Ä¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Å¬Åö¤Ë¡Ê³°¤ÎÅ¹¤Ç¡Ë5¸Ä¤°¤é¤¤Çã¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£¤Ç¡¢¡Ê²È¤ËÌá¤Ã¤¿¤é¾¾ËÜ¤¬¡Ë¡È¤ªÅòÊ¨¤¤¤Æ¤ë¤«¤é¡£¤ªÁ°¤â¤Ê¡É¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¤É¤óÊ¼±Ò¤ò2¤Äºî¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤Î©ÇÉ¤Ê°Ø»Ò¤È¤«¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢²¼¤Ë¤¢¤°¤é¤«¤¤¤ÆºÂ¤Ã¤Æ¡¢²¶¤â¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Î¾õÂÖ¤Î¤Þ¤Þ¤É¤óÊ¼±Ò¿©¤Ù¤¿¤é¡¢¤Õ¤¿¤¯¤ÁÌÜ¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¡©¡Ê¾¾ËÜ¤¬¡Ë¡È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤É¤óÊ¼±Ò¡¢À¤³¦°ì¤¦¤Þ¤¤¤Ê¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢ËÜµ¤¤Ç·Ý¿Í¼¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÌ´¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤¢¤ë¡©¡¡¤Ã¤Æ¡£¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤²Ô¤¤¤Ç¤ë¿Í¤¬¡È¤É¤óÊ¼±Ò¡¢À¤³¦°ì¤¦¤Þ¤¤¤Ê¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¾¾ËÜ¤Î¡É¾×·â¤Î¸ÀÍÕ¡É¤ò¾Ò²ð¤·¤Ä¤ÄÂ³¤±¡¢µ´±Û¤òÂç¾Ð¤¤¤µ¤»¤¿¡£
µ´±Û¤¬¤¹¤«¤µ¤º¡Ö²¶¤é¤ÏµÕ¤Ë¡Ê¤É¤óÊ¼±Ò¤ò¿©¤Ù¤ë¾¾ËÜ¤¬¡ËÁÇÅ¨¤À¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤ÈÂ·¤Ã¤Æ¡È¤¤¤¤¿Í¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀÚ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢µÜÇ÷¤Ï¡Ö¤¤¿¤Ê¤¤¤¾¡ª¡¡¤ªÁ°¤é¡ª¡×¤È2¿Í¤ò¤É¤Ä¤¡¢¾ì¤ò¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£