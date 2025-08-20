◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ヤクルト２―１５巨人（１９日・神宮）

高鳴る鼓動を感じながら、巨人・戸郷翔征投手（２５）はヤクルト・村上との対戦を楽しんだ。

１５―２で迎えた８回２死走者なしで４番を迎えると、オール直球の力勝負を挑んだ。フルカウントから投じた８球目はこの日の最速１５２キロ。粘る村上を相手に、根負けしなかった。１３球目となった内角低め、１５１キロで空振り三振。最後は意地をぶつけた。今季最長の８回を１３１球、５安打２失点で４勝目。「あの点差だったし、村上さんとの勝負を楽しめることってなかなかない。しっかり自分の出し切るところを、と思いながら投げました」と汗を拭った。

２点の援護をもらった初回、いきなり先頭・太田に四球を与え、村上の犠飛で１点差とされたが、そこからテンポアップ。３、４、５回は３人ずつで片付け、大量点への流れをつくった。８回に１点を追加されたが「いい直球が投げられた」と６奪三振。阿部監督も「いいピッチングをしてくれた。何かきっかけにしてくれれば」と合格点を与えた。

面倒見のいいエースが、シーズン終盤のチームを救う。自主トレをともに行う後輩で、今季からくふうハヤテでプレーする元巨人の笠島尚樹投手が静岡に引っ越す際には炊飯器などの家電に加え「ふるさと納税でたくさん届くから」と、キッチンペーパーなどの日用品も大量にプレゼントした。仲間思いだが、今季は２度の２軍降格で周りに負担をかけた。ここにきて先発陣はグリフィン、山崎らが抹消。「僕がいない時、頑張っていたのは見ている。チームが苦しい時に勝ちたい」と恩返しを誓う。

「久しぶりの長いイニングで自分の投球を考えながらできた。球速が出たこともプラス。中継ぎの方も頑張ってくれていたのでよかった」。最後まで諦めず、チームのために戦い抜く。（水上 智恵）