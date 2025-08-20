水上恒司（25）が19日、都内で行われた単独初主演映画「火喰鳥を、喰う」（本木克英監督、10月3日公開）完成披露試写会に登壇。自身の役どころを「キャッチャー」と評した。

水上は劇中で、戦死したはずの祖父の兄が書いたという謎の日記が届くも、数式で証明できるものしか信じない大学の化学の助教を演じた。Snow Man宮舘涼太（32）が演じた超常現象専門家を「うさんくさい男」と評した。そして、妻を演じた初共演の元乃木坂46山下美月（26）森田望智（28）豊田裕大（26）と若手人気俳優がそろう中、「それぞれのキャラを立たせていくためにも、僕がどんなリアクションしていくかが大事」と振り返った。

その上で「野球もやっていたから、どんなキャッチャーになれるかが楽しみだったし刺激的な時間を過ごした」と口にした。熱戦が展開される全国高校野球選手権で母校の創成館（長崎）は2勝を挙げて3回戦に進出。在学中、捕手としてプレーした自身を重ねるように語った。

単独で映画初出演の宮舘は「クランクインした日に、すごい長ぜりふを一回しでやらせて欲しいとリクエストし、撮らせていただいた。すごく光栄」と胸を張った。【村上幸将】