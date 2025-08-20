¡Ö¿å¥À¥¦¡×¤Ë36ºÐ·Ý¿Í¤¬Ï¢Â³½Ð¾ì¢ª¡È¤Û¤Ü¥ì¥®¥å¥é¡¼²½¡È¤Ë¡Ö½Ð²á¤®¤À¤í¡×£Ø¥Ä¥Ã¥³¥ß»¦Åþ
TBS·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¡Ê¸á¸å10»þ¡Ë¤¬19Æü¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£ÈÖÁÈ¤Î¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤¬ÊüÁ÷ÆâÍÆ¤ò¹ðÃÎ¤·¤¿¡£
¸ø¼°X¤Ï¡Ö¥é¡¼¥á¥ó²°¤ÎÁ°¤òÄÌ¤Ã¤¿¤éÉ¬¤º1ÇÕ¿©¤Ù¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤Ä¶²á¹ó´ë²è¡Ø¹ñÆ»¥é¡¼¥á¥ó¥Þ¥é¥½¥ó¡Ù¡×¡Ö½÷»ÒÃæ¹âÀ¸¤Î¿Íµ¤·Ý¿Í¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢»þ¤ÏÎáÏÂ¼·Ç¯¤µ¤¹¤¬¤ËNON STYLE¤â¤¦¥é¥ó¥¯³°Àâ¡×¤Î2ËÜ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¹ðÃÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡Ö¹ñÆ»¥é¡¼¥á¥ó¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤Ë¤¤·¤¿¤«¤Î¹âÌîÀµÀ®¡Ê36¡Ë¤Î½Ð±é¤¬È½ÌÀ¡£6ÆüÊüÁ÷²ó¤«¤é3½µÏ¢Â³½Ð±é¤È¤Ê¤ê¡¢X¤Ç¤Ï¡Ö¹âÌî¤É¤ó¤À¤±¤Ç¤ó¤Í¤ów¡×¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤Ë¹âÌîÂ¿¤¤¤·¡¢NONSTYLEÄ¨¤ê¤Ò¤ó¤Ê(w)¡×¡Ö¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡¼¤È»×¤Ã¤¿¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹âÌî¤¤¤¿¡ªµ¤¹ç¤¤Æþ¤ì¤Æ´èÄ¥¤ì¡ª¥Ó¥Ã¥¯¥µ¥ó¥À¡¼³å¡ª¡×¡ÖºÇ¶á¹âÌî¿å¥À¥¦½Ð²á¤®¤À¤íw¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Â¾¤Ë¤Ï¡Ö¹ñÆ»¥é¡¼¥á¥ó¥Þ¥é¥½¥ó¤¢¤ì¤«¤é°ìÇ¯·Ð¤Ã¤Æ¤ëµ¤¤¬¤·¤Ê¤¤¡×¡Ö¿Íµ¤·Ý¿Í¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢¤É¤¦¤»¤¤¤Ä¤â¤Î¥ª¥Á¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¹âÌî¤Ï8·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¡¡6ÆüÊüÁ÷²ó¤Î¡ÖÀèÇÚ¤«¤éÀâ¶µ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¡¢¤â¤·¤â¼«Ê¬¤Î¿È¤Ë´í¸±¤¬Ç÷¤Ã¤¿¤é¡Ä¤É¤ì¤À¤±Àâ¶µ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤ë¤Î¤«¡©¡×¡¢13ÆüÊüÁ÷²ó¤Î¡Ö¡Ø¥¸¥ã¥ó¥±¥ó¡¦¥°¥ê¥³¡Ù¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡ÄÉé¤±¤¿¤é¼«Ê¬¤¬½Ð¤·¤¿¥«¡¼¥É¤Î¿©¤ÙÊª¤ò´°¿©¡ªÂç¿©¤¤¿´Íý¥Ð¥È¥ë¡ØËþÊ¢¡ß¥¸¥ã¥ó¥±¥ó¡Ù¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¤·¤¿¤«¤Î¤ÏÁêÊý¤Î´ßÂç¾¡Ê35¡Ë¤È¤È¤â¤ËTBS¥é¥¸¥ª¡Ö¤¤·¤¿¤«¤Î¤Î¥Ö¥¿¥Ô¥¨¥í¡×¡Ê¿åÍË¸á¸å11»þÈ¾¡Ë¤Ç¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£