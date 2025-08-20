「全国高校野球選手権・準々決勝、沖縄尚学２−１東洋大姫路」（１９日、甲子園球場）

沖縄尚学・末吉良丞投手（２年）の名がコールされると、一塁アルプスから大音量の指笛が鳴り響いた。地元応援団の声援を背に一つずつアウトを積み重ねていく。ゲームセットの瞬間、大歓声に包まれながら琉球のヒーローはぐっと拳を握った。

１点リードの七回から２番手で登板。いきなり２死二塁を招くも右飛に打ち取って危機を脱出した。九回２死一、三塁では三回に左翼ソロを放った桑原を迎えると、ストレートであえて四球。「リスクを取りながらも最善の選択をしないといけない」とベンチの指示ではなく、自身の判断で“敬遠”してクレバーな一面を見せた。

続く２死満塁で遊ゴロに抑え１点リードを死守。１７日の仙台育英との３回戦では延長１１回を完投。１６９球の熱投から中１日でも、３回３安打無失点で疲労の色を感じさせない好救援を遂げた。

両親から怠け者と叱られることもある１６歳。練習がオフの日は下校後すぐに布団に入り、１２時間以上眠ることもあるという。「野球になると変わる」と普段はおっとりした性格だが、一度マウンドに立てば表情は一変。ギャップを兼ね備える最速１５０キロ左腕が同校初の夏４強に導いた。

次戦は同じ２年生で最速１５２キロ右腕の菰田を擁する山梨学院と対戦する。「一戦必勝でいきたい」。１０年の興南以来県勢２度目となる夏の頂点へ、末吉が沖縄の英雄となる。

◆末吉 良丞（すえよし・りょうすけ）２００８年１１月１８日生まれ、１６歳。沖縄県浦添市出身。１７５センチ、８９キロ。左投げ左打ち。投手。小２から仲西ヴィクトリーで野球を始め、仲西中では軟式野球部に所属。沖縄尚学では１年夏からベンチ入り。今春センバツは背番号「１」で出場。今夏沖縄大会では４試合で計２９回１失点で４０奪三振。