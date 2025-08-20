NHKÄ«¥É¥é¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¼çÂê²Î¤òÉ×ÉØ¥Ç¥å¥ª¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡×¤¬Ã´Åö¡ÖÀ¤³¦´Ñ¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡×
NHKÂçºåÊüÁ÷¶É¤Ï19Æü¡¢Æ±¶ÉÀ©ºî¤Î¼¡´üÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê9·î29Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë¤Î¼çÂê²Î¤¬¡¢ÃË½÷¥Ç¥å¥ª¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡¡¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¤Î¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£26ÆüÊüÁ÷¤ÎÆ±¶É¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡Ö¤¦¤¿¥³¥ó¡×¡ÊNHKÁí¹ç¡¢²ÐÍË¸á¸å7»þ57Ê¬¡Ë¤Ç½éÈäÏª¤¹¤ë¡£
¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡¡¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¤Ïº´ÌîÍ·Êæ¤Èº´Æ£ÎÉÀ®¤¬98Ç¯¤Ë·ëÀ®¤·¤¿É×ÉØ¥Ç¥å¥ª¡£º´Ìî¤Ï¡Ö¡ØÄ«¥É¥é¼çÂê²Î!?¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÉñÂæ¤¬¾¾¹¾¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£ÀÎ¤«¤é²¿ÅÙ¤â¥é¥¤¥Ö¤ËË¬¤ì¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó»×¤¤½Ð¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Êª¸ì¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¶Ê¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
°ìÊý¡¢º´Æ£¤ÏÇº¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¾®Àô¥»¥Ä¤µ¤ó¤Î¡Ø»×¤¤½Ð¤Îµ¡Ù¤ò¤¿¤À¤¿¤À·«¤êÊÖ¤·ÆÉ¤ß¡¢¼«Ê¬¤¬¥»¥Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç°ìµ¤¤Ëºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
Ä«¥É¥é¤Î¼çÂê²Î¤Ï¥Ò¥Ã¥È¥Á¥ã¡¼¥È¾å°Ì¤Î²Î¼ê¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¶á3ºî¤ò¸«¤Æ¤âÊÆÄÅ¸¼»Õ¡¢B¡Çz¡¢RADWIMPS¤È¥Ó¥Ã¥°¥Í¡¼¥à¤¬ÊÂ¤ÖÃæ¤Ç¡¢¾å°Ì¾ïÏ¢¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤2¿Í¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢E¥Æ¥ì¡Ö¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡×¤ä¡Ö¥·¥ã¥¡¼¥ó¡×¤Ê¤É¤Ë³Ú¶ÊÄó¶¡¤·¤¿¤ê¡¢CM¥½¥ó¥°¤âÂ¿¤¯¼ê¤¬¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã¯¤â¤¬1ÅÙ¤Ï¼ª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¡£
ÈÖÁÈ¤ÎÀ©ºîÅý³ç¤òÌ³¤á¤ë¶¶ÄÞÔ¢¿Ã»á¤Ï¡Ö¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡×¤Èµ¯ÍÑÍýÍ³¤òÀâÌÀ¡£¡ÖÉ×ÉØ¤ÎÊª¸ì¤ËÉ×ÉØ¥Ç¥å¥ª¡¢ÎÉ¤¤¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£¥í¥±¤ËÆ±¹Ô¤·¤¿¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¸«³Ø¤â¤·¤Æ´°À®¤·¤¿³Ú¶Ê¤òÄ°¤¤¤¿Æ±¶É´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡£¡Úºå¸ý¹§»Ö¡Û
¢¡¤Ð¤±¤Ð¤±¡¡¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¤Ç¡¢¾®ÀôÈ¬±À¡Ê¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ë¤ÎºÊ¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤ò¥â¥Ç¥ë¤ËÉÁ¤¯¡£½÷Í¥üâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê22¡Ë¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¾¾Ìî¥È¥¤ò±é¤¸¡¢±Ñ¹ñ¤ÎÇÐÍ¥¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ê33¡Ë¤¬É×¤Î¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó¤ò±é¤¸¤ë¡£
¢¡¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡¡¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡¡º´ÌîÍ·Êæ¡Ê76Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Åìµþ½Ð¿È¡Ë¤Èº´Æ£ÎÉÀ®¡Ê78Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî½Ð¿È¡Ë¤¬98Ç¯¤Ë·ëÀ®¤·¤¿É×ÉØ¥Ç¥å¥ª¡£2¿Í¤¬¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÃ´Åö¤·¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¡¢¥«¥ó¥È¥ê¡¼¤Ê¤É¤ò¥ë¡¼¥Ä¤Ë¤·¤¿³Ú¶Ê¤È¡¢ÊÌ¤ì¤ä¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î»ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò»ý¤Ä¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë12Ëç¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÈ¯É½¡£ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¡¢¾åÇòÀÐË¨²»¤é¤Ø¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡¤Î¤Û¤«¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¦±Ç²è¡¦CM¥½¥ó¥°¤Ê¤É¤âÂ¿¿ô¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£