「阪神５−４中日」（１９日、京セラドーム大阪）

打球が落ちたのを見届け、感情を爆発させた。力強く手をたたいて思わずほえる。阪神・糸原が執念の一振りで試合を決めた。「１打席しかないし、１球しかないので。しっかりその中で結果が出て、チームが勝てたことが一番うれしい」。ようやく出た今季初の適時打が決勝打となり充実の表情を浮かべた。

３−３の六回２死一、三塁。またとないチャンスに代打で打席へ。追い込まれながらも、低めに落ちるフォークをうまくすくい上げて右前に運んだ。昨年９月２９日のＤｅＮＡ戦以来となる適時打。「あの場面で使ってもらったので。なんとか結果が、めちゃくちゃ久しぶりですけど出て良かった」とうなずいた。

今季は７月３１日に２軍に降格。「必死こいて結果を出すだけ」とファームで懸命に食らいついてきた。若手とともに早出特打を行うこともあった。自身のことだけになるのではなく、周囲に助言を送り背中で見せた。その上でウエスタンで主にＤＨとして、４試合で打率・２７３の成績を残して１軍に返り咲いた。

「自然に出ました」という熱い感情も、試合後の取材では冷静に言葉を紡いだ。「結果で返すしかない」。自身の立場を重く受け止めているからこそ、浮足立ってはいられない。「残りの試合、たくさんチームに貢献できるように頑張って生きたい」。思いを乗せた一打でチームの勝利に貢献する。