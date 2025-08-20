お笑いコンビ、鬼越トマホークが20日までに更新された、元雨上がり決死隊宮迫博之（55）のYouTubeチャンネル「宮迫ですッ！」に出演。ナインティナイン岡村隆史が、宮迫と舌戦を展開した霜降り明星の粗品を“心配”していたことを暴露した。

今回の動画では鬼越の良ちゃんと金ちゃんが宮迫に過去の闇営業騒動なども含め、ズケズケとさまざまな話を質問攻めにするトークが配信された。その中で宮迫がかつて“武闘派芸人”だったという話題に。良ちゃんが「岡村さんが（宮迫のかつての武闘派ぶりに）本当に震えているところとか見てますから」などと話した。

その流れで良ちゃんは「こないだ岡村さんに会った時に言われたんですよ。岡村さんが神妙に“鬼越な、ちょっとええか？ あれな、粗品な、あれ宮迫さんの本当の姿ちゃんとわかってあれやっとんのか？ あれ、大丈夫か？ あの人、ほんまにアカン人やからな”って言ってて。“粗品は宮迫さんに会ったことがある上で、あれやってるんかな”って、“（宮迫への）恐怖”で言ってましたよ」と証言した。

宮迫と粗品をめぐっては、粗品が昨年4月の出演番組で「ユーチューバー、おもんない」などと発言したことで宮迫と舌戦に。最終的に宮迫が白旗を上げる形となっていた。