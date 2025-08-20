ようやく気づいた「夫婦で支え合うこと」の大切さ。2人で一歩ずつ進んでいくと決意｜夫の手取りは18万円【ママリ】

この物語は、共に20歳で結婚し子どもを授かった2人の主婦が夫の手取りが18万円という厳しい現実の中で、それぞれの価値観で夫婦関係や生活がどのように変化していくのかを描いたお話です。主人公メイカは、生活の苦しさに不満を募らせ、夫との関係もギクシャクしていきます。 一方、同じく夫の収入が18万円のすみれは、厳しい状況の中でも夫を支え、感謝の気持ちを大切にしていました。 その違いが、夫婦の未来に大きな影響を与えていきます。夫婦喧嘩がエスカレートし、離婚の危機にまで発展。しかし実母からの厳しい言葉を受けて、自分の考えの甘さを反省したメイカ。夫もまた、メイカに苦しい思いをさせたことを謝罪し、2人は心から仲直りします。もっち・女たちの体験談・漫画(@mocchi_kakeii)さんの作品『夫の手取りは18万円』第31話をごらんください。

夫の収入をめぐり、一度は本気で離婚を考えた主人公・メイカ。ですが、友人や実母から厳しい現実を突きつけられ、自分の甘さに気づきます。





夫に謝罪をし、「一緒にがんばろう」と決意。メイカは、ようやく大切なことに気づきます。

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

「一緒にがんばろう」と口にしたメイカ。夫と一緒に生きていくために、自分も変わろうと努力します。

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

ただ、「がんばろう」と決意しても、現実は厳しいですね。うまくいかないことも多々あり、相変わらずお金の不安は消えません。

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

今までは、お金のことを考えると不安でイライラし、夫を責めてばかりいました。ですが、「仕方ない」と受け入れることの大切さに気づいたようです。

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

夫婦で支え合い、共に生活していくことを決意した2人。



しかし、夫は新しい職場で挫折し、現実の厳しさに直面します。それでもメイカは、安い場所に引っ越しや、車を手放すなどの生活の工夫を考えて、夫を責めることはなくなりました。



周囲と比べず、今の生活を受け入れることで、苦しい生活の中でも2人は前向きに支え合えるようになりました。



お互いを思いやって行動することこそ、夫婦の幸せの第一歩なのでしょう。

記事作成: lilyco_cw

（配信元: ママリ）