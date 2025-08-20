¤ê¤ó¤´¤Á¤ã¤ó¡¡¥¬¥ó¥°¥í¥®¥ã¥ëÌò¤ËÄ©Àï¡Ö¸ÀÍÕ¤ä¤·¤°¤µ¤â¥Á¥ç¡¼¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¤¡ª¡×
¡¡¤â¤Î¤Þ¤Í¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤ê¤ó¤´¤Á¤ã¤ó¡ÊÇ¯ÎðÈó¸øÉ½¡Ë¤¬¡¢ÉñÂæ¤Ç¥¬¥ó¥°¥í¥®¥ã¥ëÌò¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£ÅÔÆâ¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë·àÃÄ¥Ð¥ë¥¹¥¥Ã¥Á¥ó¤Î¸ø±é¡Ö¾¦Å¹³¹¥°¥é¥ó¥É¥ê¥ª¥ó2025¡×¤Ç¡¢ºòÇ¯9·î¤ËÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤Î±é·àº×¡ÖÂè36²óÃÓÂÞ±é·àº×¡×¤ÇÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ºîÉÊ¡£
¡¡¾¦Å¹³¹¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÅÁÀâ¤Î·õ¤òÃµ¤¹Í¦¼Ô¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£¤ê¤ó¤´¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¥®¥ã¥ë¤Ç¥Ñ¥é¥Ñ¥é¤òÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ê¡¢¸ÀÍÕ¤ä¤·¤°¤µ¤â¥Á¥ç¡¼¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¤¡ª¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÀ¤³¦¤ò¤¼¤Ò´®Ç½¤·¤Ë¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡9·î3¡Á7Æü¤ËÅìµþ¡¦ÃÓÂÞ¤Î¤¢¤¦¤ë¤¹¤Ý¤Ã¤È¤Ç¾å±é¡£