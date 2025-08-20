俳優の佐藤浩市（６４）と松本若菜（４１）が、妻夫木聡（４４）が主演する１０月期のＴＢＳ系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（日曜・後９・００）に出演することが１９日、分かった。

競馬の世界を舞台に、ひたすら「夢」を追い続けた人間と競走馬の２０年にわたる壮大な物語を描く作品。佐藤は妻夫木演じる主人公・栗須栄治に大きな影響を与える馬主・山王耕造を演じる。プロデューサーの加藤章一氏が「山王耕造はこの物語のもう１人の主人公です」と語るように重要な役を担う。

競馬好きで「若い頃は競馬自体も随分やっていました」という佐藤。馬主役へ向け「ただ馬を生き物として利用することだけに価値を見いだすという話ではない、ある種１歩も２歩も先を行った人間と馬との関係を、うまく表現できたら」と意気込んだ。

松本は栗須の元恋人、北海道で競走馬の生産牧場を経営する野崎加奈子役。日曜劇場への出演は初となり「日曜劇場に出演するのが夢の一つだったので、本当にうれしかった」と喜びつつ、「どういうふうにこの物語に関わっていくのかも見どころの一つになると思います」と期待を語った。