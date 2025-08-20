◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ヤクルト２―１５巨人（１９日・神宮）

目覚めを告げる号砲を鳴らした。１点リードの２回先頭。中山礼都内野手（２３）が２ストライクからランバートの外角高め１５２キロ直球を打ち砕いた。左翼席へ放り込む３試合ぶりの今季４号ソロ。「イニングの先頭だったので、出塁することを意識していました。強く打つことできて良かったです」。右翼手の高橋由伸（巨人）やイチロー（マリナーズなど）のような選手へ成長してほしいという願いを込めて「礼都（らいと）」と名付けられた男が、プロ入り後初めて逆方向のレフトスタンドに運んでみせた。

止まらなかった。２点リードの３回２死三塁ではカウント２―１から外角高め１５２キロ直球を捉えて、再び左翼席へ５号２ラン。２打席連発となる自身初の１試合２発。今季プロ１号を放ったばかりの若武者が２本とも逆方向に放り込む離れ業をやってのけた。「得点圏だったので何とかランナーをかえしたい思いで打席に立ちました。最高の結果になってとてもうれしいです」と、笑顔でナインに迎えられた。

さらに３打席目には右翼線二塁打を放ち今季初の猛打賞。４打席目は右前適時打で自身初となる１試合４安打、同最多４打点の大暴れ。三塁打が出ればサイクル安打と、王手をかけた５打席目は中飛に倒れ丸には続けなかったが「５打席目に関してはあんまりなくて。最後『（６打席目が）回ってきたらいけ』っていうふうに先輩には言われていた。回ってきたら狙おうかなと思っていました。次またチャンスがあれば達成したいなと思います」と、偉業の達成にも意欲をのぞかせた。

阿部監督も「誰にも負けないくらいしている」と認める練習の虫。本拠地・東京Ｄでの試合後は室内で打撃練習やバント練習を欠かさず行い、誰よりも多くの汗を流す。不動の二塁手だった吉川が腰痛で出場選手登録を抹消される苦しいチーム状況の中、３試合連続で二塁でスタメン出場。本職は内野ながら、７月以降は主に外野でも出場を重ねてきた。「今日に関しては風もあったんで。もっともっと打てるように継続したい」。背番号４０が、神宮の夜空を２発の大きな花火で彩った。（加藤 翔平）