◇セ・リーグ 阪神5-4中日（2025年8月19日 京セラD）

節目のマウンドを終えても、やるべきことは変わらない。阪神・石井は5番手として、1点優勢の8回から登板。危なげなくスコアボードに「0」を記し、“世界記録”の41試合連続無失点を達成した。

「自分としては反省することがありましたけど、（坂本）誠志郎さんに助けられて盗塁をアウトにしてくれたんで、凄く大きなプレーだった」

17日の巨人戦でプロ野球新記録を樹立してから初登板。名前がコールされると、球場からは大歓声が起こった。先頭の石伊はわずか1球で左飛。代打・ブライトには右前打を許したが、続く上林は153キロ直球で空振り三振に斬った。けん制を交えながら、最後は女房役の坂本が二塁への盗塁を阻止。わずか8球の早業で任務を果たし「足のある選手でもありますし、盗塁は警戒していた部分もあった」とうなずいた。

接戦をものにし、チームは3連勝。勝利のピースに欠かせない28歳右腕は「野手の守りが今日の勝利につながった。凄く感謝してます」と感謝の言葉を口にした。