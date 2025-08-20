◇セ・リーグ 阪神5-4中日（2025年8月19日 京セラD）

阪神・中野と熊谷の二遊間コンビの競演が光った。まずは遊撃手の熊谷だ。4回無死一塁で石伊の二遊間のゴロを、難しい体勢にもかかわらず捕球と二塁ベース接触を同時に完成させ後に一塁に送球して併殺を完成させた。

「ショートで出てる以上は守備最優先で考えいる。守備ありき。打つ方の結果は、たまたまだと思っている」

その好守に負けじと、二塁手の中野も魅せた。1点優勢の5回1死一、三塁。チェイビスが放った一塁後方への浅い飛球に猛チャージをかけると、打球がグラウンドに落ちる寸前に体を目いっぱいに伸ばしてダイビングキャッチ。グラブに収めすぐさま起き上がって本塁へ送球した。同点、さらには逆転を阻止したスーパープレー。だが、これだけで終わらない。

3―3の6回。1死一塁から一走・上林がスタートを切り、捕手からの二塁送球が滑り込んだ体に当たり、遊撃方向にボールが転がった。二塁ベース後方でカバーに入っていた中野は、無人のエリアに転がったボールを全速力で追いかけ三塁に向かう上林と並走のような形になった。それでも素手で捕球してすぐにスロー。三塁へのストライク送球で進塁を阻止した。

さらに6回に中前適時打を放った熊谷は9回に細川のライナーをジャンプ一番好捕した。「ディフェンスでも厳しいところで球際の強さを見せてくれる」。藤川監督も賛辞を惜しまなかった。今季も中野は全110試合に出場して失策はわずか2。“エリア51”が、ブラックユニホームを着て忍者のような動きを見せた。（石崎 祥平）