¡ÖÅìµþ¤Î²ÈÄÂ¤Ï°Û¾ï¤À¡×¡ÄU¥¿¡¼¥ó¤ò·è°Õ¤·¤¿32ºÐ¤Î»×¤¤
ÃÏÊý¤«¤é¾åµþ¤·¡¢ÅÔÆâ¤ÎIT´ë¶È¤Ç±Ä¶È¿¦¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿º´Æ£ÂóÌé¤µ¤ó¡Ê32ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¡£Åö»þ¤Î·î¼ý¤Ï28Ëü±ß¡£ÆüËÜ¤ÎÊ¿¶Ñ¤«¤é¸«¤ì¤Ð·è¤·¤ÆÄã¤¤³Û¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Åìµþ¤ÇÊë¤é¤¹¼ã¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ëÀ¸³è¡×¤È¤ÏÄø±ó¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö°ìÈÖ¤ÎÇº¤ß¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê²ÈÄÂ¤Ç¤·¤¿¡£ºë¶Ì¤È¤Î¸©¶¤Ë¶á¤¤23¶è¤ÎÃ¼¤Ã¤³¤Ç¡¢ÃÛ20Ç¯¤Î¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¡£¤½¤ì¤Ç¤â²ÈÄÂ¤Ï8Ëü5,000±ß¡£µëÎÁ¤Î¼ê¼è¤ê¤¬22Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ëè·î·è¤Þ¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤¯¸ÇÄêÈñ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂç¤¤ÊÉéÃ´¤Ç¤·¤¿¡×
Åö»þ¤Î¿´¶¤ò¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¤½¤¦¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÔ¿´¤ÇÆ¯¤¯Í§¿Í¤¿¤Á¤ÈÈæ¤Ù¤ì¤Ð°Â¤¤²ÈÄÂ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¼ýÆþ¤ËÀê¤á¤ë½»µïÈñ¤Î³ä¹ç¤ÏÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¡£¿©Èñ¤ä¸òºÝÈñ¤òÀÚ¤êµÍ¤á¡¢¼ñÌ£¤Ë»È¤¦¤ª¶â¤â¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖµëÎÁ¤Î3Ê¬¤Î1°Ê¾å¤¬¡¢¤¿¤À¿²¤ë¤À¤±¤Î¾ì½ê¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¾Íè¤Î¤¿¤á¤ÎÃù¶â¤â»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤º¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤ÈÇùÁ³¤È¤·¤¿ÉÔ°Â¤ò¾ï¤ËÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ï»É·ãÅª¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë·ÐºÑÅª¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¤½¤ó¤Êº´Æ£¤µ¤ó¤Î¿´¤ËÊÑ²½¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ëÅìËÌ¤Ëµ¢¾Ê¤·¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£Î¾¿Æ¤äµìÍ§¤È²á¤´¤¹²º¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢Åìµþ¤È¤ÏÈæ¤ÙÊª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤²ÈÄÂ¤Î°Â¤µ¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÃÏ¸µ¤ÎÍ§¿Í¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯¤é¤¤¤ÎÇ¯Îð¤Ç²ÈÂ²¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢3LDK¤ÎÃó¼Ö¾ìÉÕ¤¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î²ÈÄÂ¤¬7Ëü±ß¤À¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢Ø³Á³¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ï20Ê¿ÊÆ¤Û¤É¤Î¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¤Ç8Ëü5,000±ß¡£°ìÂÎ²¿¤Î¤¿¤á¤ËÅìµþ¤Ç²æËý¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¡¢µÞ¤Ë¥Ð¥«¥Ð¥«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¤³¤Îµ¢¾Ê¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤Î¿´¤ÏÃÏ¸µ¤Ø¤ÎU¥¿¡¼¥ó¤ËÂç¤¤¯·¹¤¤Þ¤¹¡£¹¬¤¤¤Ë¤â¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÃæ·ø´ë¶È¤Ç±Ä¶È¿¦¤ÎÊç½¸¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò³è¤«¤»¤ë¤È¹Í¤¨±þÊç¡£Ìµ»ö¤ËÆâÄê¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
Äó¼¨¤µ¤ì¤¿µëÍ¿¤Ï¸½¾õ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤·î¼ý28Ëü±ß¡£¸½¾õ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢ÃÏ¸µ¤Ëµ¢¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¼Ú¤ê¤¿¤Î¤Ï¡¢»ÔÆâ¤ÎÃæ¿´Éô¤Ç¡¢Á°¤è¤ê¾¯¤·¹¤¤2LDK¤ÎÊª·ï¤¬Ãó¼Ö¾ì¹þ¤ß¤Ç7Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¡£²ÈÄÂ¤¬°Â¤¯¤Ê¤ë¤¦¤¨¡¢¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÃó¼Ö¾ìÉÕ¤¡£¤³¤ì¤Ç¤ä¤Ã¤È¡¢¥«¥Ä¥«¥Ä¤ÎÀ¸³è¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤ë¡£¼Ö¤òÇã¤Ã¤Æ¡¢½µËö¤Ï¾¯¤·±ó¤¯¤Þ¤Ç¥É¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¡¢¥Ð¥é¿§¤ÎÌ¤Íè¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
º´Æ£¤µ¤ó¤Ï´õË¾¤Ë¶»¤òËÄ¤é¤Þ¤»¡¢³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¿ô¤¨¤Æ14Ç¯´ÖÊë¤é¤·¤¿Åìµþ¤ò¸å¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ï¤º¤¸¤ã¡Ä¡×ÃÏÊýÊë¤é¤·¤ÇÏªÄè¤·¤¿Ã×Ì¿Åª¤Ê´ª°ã¤¤
ÃÏ¸µ¤Ç¤Î¿·À¸³è¤Ï²÷Å¬¤½¤Î¤â¤Î¡£Ëþ°÷ÅÅ¼Ö¤È¤ÏÌµ±ï¤ÎÄÌ¶Ð¡¢°Â¤¤²ÈÄÂ¤Ç¹¤¤½»¤Þ¤¤¡½¡½¤·¤«¤·¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤¬»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡ÖÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ëÀ¸³è¡×¤¬Ë¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¹¤°¤Ë¡¢ÃÏÊýÊë¤é¤·¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÃ×Ì¿Åª¤Ê´ª°ã¤¤¡×¤Ëµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö²ÈÄÂ¤µ¤¨°Â¤±¤ì¤Ð¡¢À¸³è¤Ï³Ú¤Ë¤Ê¤ë¡£ËÜµ¤¤Ç¤½¤¦»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤ÏÂç¤¤Ê´Ö°ã¤¤¤Ç¤·¤¿¡£²ÈÄÂ°Ê³°¤ÎÀ¸³èÈñ¤Ï¡¢Åìµþ¤È¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤ä¡¢¿åÆ»Âå¤È¤«¡¢¥â¥Î¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÃÏ¸µ¤Î¤Û¤¦¤¬¹â¤¤¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ËÊÂ¤Ö¿©ÎÁÉÊ¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤Î·ã°Â¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÈÂçº¹¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£³Î¤«¤ËÃÏ¸µ»º¤ÎÀ¸Á¯¿©ÉÊ¤ÏÅÔÆâ¤è¤ê¤â°Â¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÊªÎ®¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤ëÊ¬¡¢°ìÉô¤Î¾¦ÉÊ¤Ï³ä¹â¤Ç¤¹¡£¸÷Ç®Èñ¤â¡¢¥×¥í¥Ñ¥ó¥¬¥¹¥¨¥ê¥¢¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÅÔ»Ô¥¬¥¹¤ÎÅìµþ»þÂå¤è¤ê¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿
¤½¤·¤Æ¡¢ºÇÂç¤Î¸í»»¤¬¡Ö¼Ö¡×¤ÎÂ¸ºß¡£Åìµþ¤Ë¤¤¤¿º¢¤Ï¡¢°ÜÆ°¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¡£Äê´üÂå°Ê³°¤Ë¸òÄÌÈñ¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ¸µ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï²ñ¼Ò¤Þ¤ÇÅÌÊâ·÷Æâ¤ÎÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ê¿Æü¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¼Ö¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢ºÇ´ó¤ê¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Þ¤Ç¤ÏÅÌÊâ15Ê¬¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÉÊÂ·¤¨¤¬ËÉÙ¤ÊÂç·¿¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ï±Ø¤«¤é¿ô¥¥íÎ¥¤ì¤¿¹Ù³°¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µÙÆü¤ËÍ§¿Í¤È²ñ¤¦¤Ë¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²È¤ÎÃæ´ÖÃÏÅÀ¤Ë¤¢¤ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¼Ö¤Ç½¸¤Þ¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¡£¼Ö¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¹ÔÆ°ÈÏ°Ï¤¬¶ËÃ¼¤ËÀ©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬ÃÏÊý¤Î¸½¼Â¤Ç¤·¤¿¡£
º´Æ£¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡¢¼Ö¤ò¥í¡¼¥ó¤Ç¹ØÆþ¡£¼«Æ°¼ÖÊÝ¸±¡¢¥¬¥½¥ê¥óÂå¡¢¤½¤·¤ÆÀÇ¶â¤ä¼Ö¸¡Âå¡Ä¡Ä°Ý»ýÈñ¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¡¢²ÈÄÂ¤¬°Â¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ê¬¤¬Áê»¦¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£·ë¶É¡¢µëÍ¿¤«¤éº¹¤·°ú¤¤¤Æ¼ê¸µ¤Ë»Ä¤ë¤ª¶â¤Ï¡¢Åìµþ¤Ë¤¤¤¿º¢¤È²¿¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖËÜÅö¡¢¶ò¤«¤Ç¤¹¤Í¡£Åìµþ¤ÏÊª²Á¤¬¹â¤¤¤È¡¢¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò±ÆÝ¤ß¤Ë¤·¤Æ¡¢ÃÏÊý¤ÇÊë¤é¤¹¤¿¤á¤Î¥È¡¼¥¿¥ë¥³¥¹¥È¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯¹Í¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÃÏ¸µ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡Ä¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
º´Æ£¤µ¤ó¤¬U¥¿¡¼¥ó¤ò¸å²ù¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢º£¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åìµþ¤ÈÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÀ¸³èÈñ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£°ìÊý¡¢º£¸å¡¢µëÍ¿ÌÌ¤Ç¤ÏÅìµþ¤Ë¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¥á¥ê¥Ã¥È¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤Ç¤¹¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡ØÎáÏÂ5Ç¯ÄÂ¶â¹½Â¤´ðËÜÅý·×Ä´ºº¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ñ¼Ò°÷¡ÊÃËÀ¡Ë¤ÎµëÍ¿¤Ï¡¢Á´¹ñÊ¿¶Ñ¡¢·î¼ý¤Ç36Ëü3,100±ß¡¢Ç¯¼ý¤Ç590Ëü8,100±ß¡£ÅìµþÅÔ¤Ë¸Â¤ë¤È¡¢·î¼ý¤Ï44Ëü0,800±ß¡¢Ç¯¼ý¤Ï713Ëü4,200±ß¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÅìËÌÃÏÊý¤ÎµÜ¾ë¸©¤Ï¡¢·î¼ý¤Ç33Ëü1,500±ß¡¢Ç¯¼ý¤Ç537Ëü5,800±ß¡£Ê¿¶ÑµëÍ¿¤Ë¤ÏÂç¤¤Êº¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
Åìµþ»þÂå¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤µëÍ¿¤Ç¤ÎÅ¾¿¦¤ò³ð¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢º£¸å¡¢Åìµþ¤Ë¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬Â¿¤¯¤ÎµëÍ¿¤òÆÀ¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°ìÊý¤Ç¡¢»Ù½ÐÌÌ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÁíÌ³¾ÊÅý·×¶É¡Ø²È·×Ä´ºº¡Ê²È·×¼ý»ÙÊÔ¡ËÃ±¿ÈÀ¤ÂÓ¡Ù¤òÅÔ»Ô³¬µéÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢½»µïÈñ¤Ï¤ä¤Ï¤ê¿Í¸ý5Ëü¿ÍÌ¤Ëþ¤Î»ÔÄ®Â¼¤ËÈæ¤Ù¡¢ÂçÅÔ»Ô¡ÊÅìµþÅÔ¶èÉô¤Ê¤É¡Ë¤¬ÆÍ½Ð¤·¤Æ¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¡Ö¿©ÎÁ¡×¤ä¡Ö¸÷Ç®¡¦¿åÆ»¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´ðËÜÅª¤ÊÀ¸³èÈñ¤Ë¤Ï¡¢ÅÔ»Ôµ¬ÌÏ¤Ë¤è¤ë·èÄêÅª¤Êº¹¤Ï¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÃÏÊý¤Ë¹Ô¤¯¤Û¤É»Ù½Ð¤Î³ä¹ç¤¬¹â¤Þ¤ë¤Î¤¬¡Ö¸òÄÌ¡¦ÄÌ¿®¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¼«Æ°¼Ö´ØÏ¢Èñ¤¬Àê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º´Æ£¤µ¤ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢²ÈÄÂ¤Î¸º¾¯Ê¬¤¬¼«Æ°¼Ö´ØÏ¢Èñ¤ÇÁê»¦¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ëº£¸å¤ÎµëÍ¿¾å¾º¤Î²ÄÇ½À¤ò²ÃÌ£¤·¤¿¤é¡¢U¥¿¡¼¥ó¤ò¸å²ù¤¹¤ë¤Î¤Ï»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÅìµþ¤«¤éÃÏÊý¤Ø¤È¸¡Æ¤¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢²ÈÄÂ¤È¤¤¤¦°ìÅÀ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥×¥é¥ó¤ËÈ¼¤¦¼ýÆþ¤ÎÊÑÆ°¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÅÚÃÏ¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬¿Ü¤È¤Ê¤ë¥³¥¹¥È¤òÁí¹çÅª¤Ë»»½Ð¤·¡¢¿µ½Å¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
